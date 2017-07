Gangnam Style nu mai este cel mai vizionat clip de pe YouTube: Cum arată Top 10

Videoclipul lu Psy, Gangnam Style, a doborât la vremea lui toate recordurile de vizualizări de pe YouTube și a fost primul video din istoria site-ului care a trecut de pragul de un miliard de vizionări. Acesta a performat atât de bine, încât programatorii din spatele YouTube au trebuit să umble la codul site-ului pentru a îl repara. Din cauza unui glitch, numărul maxim posibil de view-uri era de 2.177.483.647. Acesta a trebuit să fie modificat pentru că Psy trecuse de respectiva barieră.

După mai mulți ani în care s-a situat pe primul loc în topul vizualizărilor de pe YouTube, Gangnam Style a fost într-un final detronat de hitul lui Wiz Khalifa și al lui Charlie Puth, See You Again. Balada care a făcut parte din soundtrack-ul filmului Fast and Furious 7 a strâns în total 2.895.373.709 vizualizări. Psy a trecut pe locul doi cu ”doar” 2.894.426.475, scrie playtech.ro.

Dacă e să facem un calcul, videoclipul See You Again a fost vizionat pentru o perioadă de 21.759 de ani, ceea ce e enrom. Dacă o persoană s-ar fi apucat să asculte cântecul timp de atâția ani, ar fi trebuit să înceapă să facă asta încă din timpul ultimei Ere Glaciare, pentru a termina în prezent.