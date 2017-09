Game of Thrones va turna mai multe finaluri pentru a evita posibile divulgări

Cel de-al 8-lea şi ultim sezon al serialului 'Game of Thrones', producţie emblematică a postului HBO, va turna mai multe finaluri pentru a evita posibile divulgări, precum cele care au avut loc în timpul precedentului sezon şapte, relatează EFE.

Potrivit ediţiei digitale a revistei Variety, Casey Bloys, responsabilul cu programe ale canalului HBO, a declarat că scopul acestei acţiuni este de a evita ca adevăratul final să fie dezvăluit înainte de lansarea programată.



"Intenţia este ca nimeni să nu ştie cum se sfârşeşte", a precizat Bloys în timpul unui discurs la universitatea Moravian, din Pennsylvania. "Trebuie să faci acest lucru la un serial atât de popular. Când se filmează, oamenii află. Astfel că trebuie să existe mai multe finaluri, iar răspunsul definitiv să se afle la sfârşit", a explicat el.



Această strategie a finalurilor multiple au aplicat-o şi alte seriale celebre precum 'Breaking Bad' sau 'The Sopranos' şi inclusiv 'Dallas, în anii 1980. În acest fel, nici măcar actorii nu vor şti care dintre finaluri este cel adevărat.



Filmările la cel de-al 8-lea sezon al 'Game of Thrones' vor începe în octombrie şi s-ar putea prelungi până în august 2018, astfel încât premiera s-ar putea lăsa aşteptată până în 2019.



"Echipa noastră de producţie studiază datele pentru filmări şi cât timp vor lua efectele speciale", a precizat Bloys.



'Game of Thrones', bazat pe romanele lui George R.R. Martin, a încheiat în august cel de-al 7-lea sezon, cu un episod care a reprezentat un nou record de audienţă, cu 16,5 milioane de telespectatori în SUA.