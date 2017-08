Game of Thrones a ajuns să fie folosit pentru răspândirea de malware

Game of Thrones a fost cap de afiș pentru câteva luni, dar interesul pentru creația HBO se va pondera după ce a fost difuzat ultimul episod din acest sezon.

Timp de câteva săptămâni, Game of Thrones a fost subiectul unor serii de zvonuri și speculații. Niciodată cei de la HBO nu au fost mai ineficienți decât acum în a ascunde detalii despre cel mai piratat serial din istoria internetului. Faptul că serverele companiei au căzut victimă unor hackeri, iar evenimentul a fost foarte mediatizat, cu siguranță nu a ajutat, scrie playtech.ro.



Pe lângă hackerii care au avut în mod autentic acces la detalii despre episoadele nelansate din sezonul șapte al serialului, o serie de alți hackeri au încercat să se îmbogățească. Pornind de la faptul că foarte mulți internauți erau convinși că cineva are acces la viitoarele episoade din acest sezon, niște ”băieți bine-intenționați” au inițiat o campanie de emailuri personalizate.



Mai multe persoane au primit mesaje prin care erau invitați să plătească sume destul de generoase pentru a vedea episoadele din Game of Thrones înainte de difuzarea lor la TV.





Primul astfel de mesaj a fost identificat de cei de la Proofpoint pe data de 10 august cu titlul ”Vrei să vezi Game of Thrones în avans?”. Cum era de așteptat, campania a continuat câteva săptămâni și, probabil, în acest timp a generat și câteva victime. Un document în format Word a fost atașat emailului malițios, iar respectivul fișier avea malware în interior. Dacă ai fi deschis ”game of thrones preview.docx”, ai fi riscat să ți se instaleze un troian 9002 pentru ca un hacker să-ți poată fura datele de pe sistem.

Cei de la Proofpoint s-au aruncat la a afirma că astfel de atacuri au fost asociate în anii trecuți cu hackeri ai guvernului chinez și este foarte probabil ca același lucru să se fi întâmplat și de această dată.