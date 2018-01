Game of Thrones – Concert Simfonic revine cu a doua ediție

Acest concert va cuprinde soundtrack-uri din următoarele filme:

- Game of Thrones (sezoanele 1-7)

- Westworld

- X-Men

- Star Wars

- Pirates of the Caribbean

- Sherlock

- The Phantom of the Opera

și altele...

Pub

Îmbrățișează această experiență unică și vino la acest concert grandios!



Bilete: iTicket.



Vezi cum a fost primul concert facebook.