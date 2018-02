Galina Tomaș cumpără kilogramele slăbite cu 1000$

Ce înseamnă galinatomas.com?

În primul rând, un Centru Online fără hotare geografice, este un instrument care are misiunea de a oferi posibilitatea femeilor să obțină un corp frumos și sănătos de acasă. Din experiență, pot confirma, că odată ce femeia are silueta la care mereu a visat, se simte mai încrezută în sine, plus la toate câștigă sănătate.

Care este scopul lansării galinatomas.com?

Centrul Online a fost creat pentru a fi mai aproape de femeile care își doresc să adopte un stil de viață sănătos, indiferent de ocupație, statut sau posibilități financiare. Țin să menționez, cu 6 lei pe zi ai un pachet nelimitat de servicii care te va ajuta să-ți obții scopul în remodelarea siluetei.

Cum are loc procesul de remodelare corporală de acasă?

Fiecare femeie folosind telefonul, tableta sau calculatorul conectat la internet poate să acceseze meniul alimentar, antrenamentele individualizate, agenda zilnică, graficul rezultatelor, lista motivațională etc. Dar cel mai important este că va beneficia de o ghidare profesionistă.

În acest scop, chiar de curând, am lansat competiția online “Noi Îți Cumpărăm Kilogramele”, care va trezi spiritul competitiv și va provoca femeile să-și realizeze visul. Timp de 10 săptămâni, participantele vor avea posibilitatea de a fi ghidate de către mine, să scape de kilogramele nedorite, să-și creeze deprinderi pentru un stil sănătos de viață și să CÂȘTIGE PREMIUL în valoare DE 1000$.

Ce trebuie să faci pentru a participa în proiect?

1. Să ai cont pe https://galinatomas.com/register

2. Să cumperi un abonament (de 3 luni sau mai mult) https://galinatomas.com/page/subscriptions

3. Să te alături grupului privat în Facebook unde vom comunica pe parcursul a 10 săptămâni: https://www.facebook.com/groups/noiiticumparamkilogramele/

Este posibil să-ți remodelezi silueta online?

Vă înregistrați și veți primi o săptămână gratuită. Timp în care veți testa cum este să primești regim alimentar individual și să faci antrenamente acasă, la orice oră. De obicei, o săptămână este de ajuns să scapi de 1-2 kg. și să realizezi cât de efectiv lucrează sistemul. E ca și cum ai avea non-stop un nutriționist și antrenor lângă tine.

În plus, Centrul Online de Nutriție și Sport are diverse instrumente care te vor ajuta să nu cedezi atunci când ai pierdut motivația.

Înregistrează-te GRATUIT pe https://galinatomas.com/register și obține un corp frumos și sănătos de acasă: mai rapid, mai comod, mai ieftin!