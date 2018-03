„Galacticii” sau „extratereștrii” din fotbal au rămas în istorie, trendurile se schimbă. Să facem cunoștință cu idolii noi, care joacă pentru o bancă din Moldova

„King Artur”, „Zeul”, „Captain, Leader, Legend” sau Ministru! Nu vorbim de niște personaje din filme, dar despre jucătorii amatori ai unei bănci din Moldova. Destul de cunoscuți în turneele de amatori, echipa are deja o pagină de facebook, adună primii admiratori și promite să fie mai #altfel.

Igor Nartea (căpitan) – viziunea lui Xavi, finețea lui Iniesta și finalizarea lui Suarez

Igor evoluează pentru echipa MAIB de mai bine de 7 ani, și a dat dovadă de o muncă titanică pe toată această perioadă pe terenul de joc, de altfel, a obține banderola în această echipă este imposibil. O parte a orașului Milan e plină de ode în adresa lui Paolo Maldini, cealaltă în adresa lui Javier Zanneti, în Roma răsună ode despre Francesco Totti, în Torino despre Alessandro Del Piero, în catalonia despre Puyol și Iniesta, în Chișinău despre Igor.

Fiind un fan înrăit al Barcelonei, a nr.11, și fiind un mijlocaș de profil ofensiv, Igor transferă pe teren cu iscusință geniul lui Mark Overmars, olandezul zburător al Barcelonei la începutul anilor 2000. Jocul său combină viziunea terenului lui Xavi, finețea lui Iniesta și finalizarea lui Suarez.

Igor are un palmares impunător de trofee, iar cel mai important din cariera a fost obținut la finele anului 2017, campionul Diviziei A la Mini-Fotbal, împreună cu FC MAIB.

Igor este un lider înnăscut, atît pe teren, cît și în afara lui… un exemplu de urmat, pentru tinerele talente din cadrul echipei.

Captain, Leader, Legend!

Alexandru Hentov (fundaș) – forța lui Barzagli, devotamentul lui Chiellini, și talentul lui Bonucci

Cel mai veritabil chip al unui cavaler de război, un etalon și o sculptură ideală a unui apătăror este fără nici o îndoială, fundașul central al echipei Alexandru.

Are o așezare perfectă pe teren, o viziune excelentă, o gîndire sportivă iscusită, o tehnică braziliană, un șut puternic, un joc din inimă pentru echipă, și un suflet, menit să salveze poarta de orice atac al inamicului.

Alexandru joacă pentru echipă din anul 2013, fiind deja, unul din liderii echipei din vestiar, cu ce-a mai mare autoritate. Prestațiile sale superbe, se răsfoiesc ca paginile unei cărți, consecutiv, astfel încît Alexandru joacă mereu la nivelul maxim stabilit pentru sine. De altfel, Alexandru a fost desemnat cel mai bun fundaș al campionatului footbaleague, anul 2017.

Trio-ul de fundași al echipei Juventus Torino, Chiellini-Bonucci-Barzagli se considera ce-a mai bună legătură de fundași din lume. Aici sub ochi avem norocul să observăm, cum personalitatea lui Alexandru este formată din forța lui Barzagli, devotamentul lui Chiellini, și talentul lui Bonucci,

,,Succesul constă în voința de a învinge”. Avem un fundaș devotat echipei, a cărui voință se exprimă prin numărul ales – 8, voință infinită.

Simțul de protecție cred că e înscris în sîngele lui.

Pentru echipă Alexandru este nu doar un fundaș, este un adevărat Ministru. Ministrul Apărării Republicii Moldova.

GRAZIE DI TUTTO ALESSANDO !

Ștefan Timofti (atacant) – sărutat de Dumnezeu

Despre asemenea talente se spune că au fost ”sărutați de Dumnezeu”. Talentul lui Ștefan nu are limite..iar pe terenul de joc, Ștefan deseori face ceea, ce jucătorilor simpli li se pare imposibil. Dacă unui jucător simplu îi i-au ani buni pentru a însuși o execuție, Ștefan o face simplu, ca pe un lucru evident.

Fiind atacant de profil și un fan înrăit al Barcelonei, Ștefan însumează în sine măestria lui Messi, măreția lui Thiery Henry și le jonlează sub individualitatea ”Sa”.

Pe lîngă faptul că e One-Man show, cel mai ingenios și creativ jucător din echipă, Ștefan dispune de o inteligență sportivă rară, pe care o transpune pe terenul de joc cu succes.

Orice orizont, orice trofeu se atinge doar cu un atacant, de calibrul lui Ștefan. Alteori se pare că sub nr.3 joacă cel mai veritabil tunar, Denis Berkamp, dar aparența e înșelătoare, și e…Ștefan, la fel cum e înșelător nr.3 de pe tricoul lui Ștefan.

Având jucați pentru echipă mai bine de 2 ani, se poate spune că Ștefan a câștigat absolut toate trofeele care se puteau câștiga la moment, iar impactul său, în victorii, nu poate fi cântărit. E prea mare.

Cu certitudine se poate spune că echipa dispune de unul din ce-i mai buni atacanți din campionatele de mini-fotbal a Republicii Moldova.

”Celebru te face nu talentul, ci munca susţinută de talent.” E cazul lui Ștefan.

Nu există în vocabular cuvânt, care ar reda recunoștința pe care o resimtem în fața Zeului. Nu în fața lui Ibrahimovic. Mai sus. În fața lui Ștefan.

Artur Căldare (pe bancă) – creatorul

Persoana care a creat baza echipei FC MAIB, și de la care s-a început istoria de succes a echipei este – Artur Căldare. Dacă pentru orice fan Barca, istoria de succes a acesteia începe de la Johan Cruyff, istoria lui Chelsea de la Peter Osgood, iar la pronunțarea Real Madrid, primul gînd venit îi revine lui Santiago Bernabeu, pentru noi, unul din făuritorii de bază a echipei este Artur.

Fiind un remarcabil jucător în trecut, Artur la moment dirijează echipa impecabil de pe bancă, cu toate că, î-și poate ajuta echipa destul de bine și în calitate de jucător.

Fundaș după profil, Artur este singura persoană din Republica Moldova, căruia îi este permis înaintea prenumelui, să-i se afișeze prefixul ”King” – KING ARTUR. Totodată, Artur, este un exemplu pentru fiecare membru al echipei, fiind un lider detașat, un profesionist și un membru devotat sută la sută echipei FC MAIB.

Toată echipa îi adresează sincere mulțumiri lui Artur pentru decizia inspirată din trecut, de a crea această minunată echipă de fotbal, și pentru tot suportul acordat echipei.

Este o echipă urmărită de minim 4 persoane la fiecare meci, cu trofee în palmares și cu câteva sute de like-uri pe social media. Urmăriți băieții pe pagina lor de facebook pentru a citi mai multe istorii de succes.