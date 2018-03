GENEVA 2018: Standul Skoda – Reportaj Video AutoBlog.MD

Skoda s-a activizat şi a început acest an cu mai multe noutăţi interesante , printre care şi câteva premiere auto pe care am avut ocazia să le vedem aici la Geneva Motor Show.

Cea mai excentrică apariţie este noul crossover urban conceptual VISION X.

Alături de acesta a debutat şi modelul actualizat Fabia, care va veni la sigur şi în ţara noastră. Modelul uimeşte prin faptul că nu va dispune de niciun motor diesel sub capotă, unde mai pui că are un look actualizat şi mai multe dotări noi. Vezi reportajul video, în articolul complet de pe AutoBlog.MD