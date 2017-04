Frumusețea nu are vârstă: La 73 de ani într-o reclamă la lenjerie Calvin Klein

Actrița Lauren Hutton dovedește, încă odată dacă mai era cazul, că frumusețea nu are vârstă și desi are 73 de ani apare într-o reclamă la lenjerie Calvin Klein, unul dintre cele mai importante branduri de lenjerie din lume.

Cea mai nouă colecție de lenjerie lansată de CK pornește de la sloganul ”Frumusețe, dincolo de vârstă”, iar în clipul de promovare, realizat de celebra Sophia Coppola, apar femei de la 18 până la 73 de ani. Lauren Hutton, cunoscută pentru rolul său din American Gigolo, 1980, în vțrstă de 73 de ani, apare în reclamă îmbrăcată cu o cămașă descheiată prin care care se vede sutienul pe care îl promovează.

Video-ul de prezentare a făcut rapid înconjurul lumii și ideea de a folosi imaginea unor femei de toate vârstele, inclusiv a unei peste 70 de ani, a fost salutată de industria modei. Revista Vogue a lăudat noua reclamă, ce a fost regizată de Sofia Coppola: ”A dovedit faptul că nu există o limită de vârstă pentru a putea să devii un model care prezintă lenjerie intimă”, scrie mediafax.ro.

Pe lângă Lauren Hutton, în clip mai apar Kristen Dunst (34 de ani), Rashida Jones (41 de ani), dar și Maya Hawke, fiica Umei Thurman și a lui Eathen Hawke, în vârstă de 18 ani, ea fiind cea mai tânără dintre femeile din videoclip.

Lauren Hutton, născută pe 17 noiembrie 1943 şi-a început cariera lucrând ca model. În anii 60-70 a fost unul dintre cele mia căutate fotomodele din Statele Unite, apărând pe coperțile celor mai importante reviste de modă din lume. De altfel, deține recordul celor mai multe apariții pe coperta Vogue, 26. Hutton a devenit cunoscută ca imaginea Revon, cu care a avut contract peste 40 de ani, dar a apărut în reclame pentru cele mai importante branduri din lume precum, Alexander Wang, Chanel, Badgley Mischka, Tod’s, Mango, J. Crew, Alexis Bittar, Lord & Taylor, Barneys New York, H&M, Club Monaco, Gap, and Almay.

Prima colaborare cu Calvin Klein a avut loc în anul 1993, când a participat la o prezentare de modă pentru celebrul brand. Pe lângă cariera de model, Lauren Hutton a activat și ca actriță.

Apogeul carierei l-a cunoscut în 1980 cu rolul din American Gigolo în care a jucatalături de Richard Gere. Pe lângă acest film a mai apărut în pelicule precum, Paper Lion (1968) în care și-a făcut debutul pe ecrane, The Gambler (1974), Someone’s Watching Me! (1978), Lassiter (1984), Once Bitten (1985), and Guilty as Charged (1992)