(Foto) Cum arată si cât costă vila de lux a Simonei Halep

De curând, contul Simonei Halep s-a mărit cu 2,8 milioane de euro, iar suma totală trece de 16 milioane de euro.

Potrivit businessmagazin România, de curând sportiva şi-a făcut o vilă de lux în Constanţa şi a început construcţia unui hotel în Mamaia.

Lucrările pentru vila impresionantă au început încă de acum doi ani. Construcţia trebuia să fie finalizată în luna august a acestui an, însă lucrătorii au reuşit să o termine mai devreme, consemnează un ziar monden. Vila are demisol, parter şi un etaj, plus o curte impresionantă. Un lucru determinant pentru Simona a fost să aibă o casă în apropierea părinţilor. Iar această casă, spun experţii imobiliari, a ar fi costat-o în jur de 500.000 de euro.