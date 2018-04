Fostul guvernator al Kemerovo, Aman Tuleev, a devenit speaker al Parlamentului regiunii

Votarea speakerului s-a petrecut în taină, iar Aman Tuleev a fost unicul candidat. Din 39 de deputați, acesta a fost votat de 38. Candidatura lui Tuleev a fost înaintată de către partidul "Edinaia Rossia" a lui Vladimir Putin.

Cu o zi înainte, predecesorul său, Alexei Sinițîn, a părăsit funcția înainte de termen. Potrivit serviciului de presă al partidului "Edinaia Rossia", Sinițîn și-a dat demisia pentru ca deputații să poată să-l voteze pe Tuleev.

Aman Tuleev, în vârstă de 73 de ani, și-a dat demisia din funcția de guvernator pe 1 aprilie curent.

Aman Tuleev, în vârstă de 73 de ani, a intrat în politică la sfârșitul anilor 1980. Regiunea Kemerovo a fost condusă de acesta din 1997, de patru ori fiind reales șeful regiunii, rezultând 93,5-96,69% din voturi. Mandatul său urma să expire în 2020, scria ria.ru.

„Eu am făcut tot ce am putut. Am avut întâlniri cu familiile decedaților și m-am străduit să ofer tot ajutorul. Consider că este corect, conștient și este singura soluție adevărată, pentru că, cu o greutate atât de mare, nu poți, din punct de vedere moral, nu poți”, și-a motivat Tuleev decizia de a părăsi funcția de guvernator.