Fostul angajat al Poșta Moldovei, Sergiu Cebotari, care a dezvăluit schema cu anabolizantele trimise prin poștă, obligat de instanță să dezmintă declarațiile anterioare

Sergiu Cebotari, fostul şef al Serviciului Control financiar şi audit intern al „Poştei Moldovei”, a fost obligat de instanța de judecată să dezmintă declarațiile făcute în 2016, potrivit cărora zeci de colete cu substanţe interzise ar fi fost trimise zilnic prin intermediul Poștei Moldovei în ţări din Uniunea Europeană şi în Statele Unite.

Decizia instanței ar fi aflat-o din postarea de pe facebook a membrului PDM, Eugeniu Nichiforciuc, cel care ar fi implicat în schemă. Nichiforciuc a cerut și prejudiciu moral de 100 de mii de lei, relatează tv8.md.

„Nu am fost citat niciodată, nu am știut despre existența acestui dosar, nu am fost audiat, chemat la judecată. Am aflat prin pagina de Facebook. Pe pagina oficială a Judecătoriei, datele lui cu caracter personal sunt umbrite cu XXX, iar ale mele sunt publicate. Asta nu este încălcare?”, spune Sergiu Cebotari.

„Este pentru a-mi spune de a tăcea, de a nu fi activ împotriva acestei guvernări criminale. Mă refer la guvernarea de la PD”, adaugă Sergiu Cebotari.

„Este clar că în contextul campaniei electorale vor fi aduse mai multe declarații. Să țină fiecare de cultura politică, juridică", a declarat pentru TV8 și Vitalie Gamurari, purtătorul de cuvânt al PDM.