Fosta șefă a Direcției generale educație, tineret și sport, candidează la funcția de director la un liceu din capitală

Fosta șefă a Direcției generale educație, tineret și sport, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, și-a înaintat candidatura la funcția de director al Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din capitală. Despre aceasta este anunțat pe pagina DGETS din cadrul Primăriei Chișinău.

Solicitați de UNIMEDIA, reprezentanții Liceului „Al. I. Cuza” au comunicat că astăzi au fost depuse două dosare pentru funcția de director, ulterior, cei de la DGETS împreună cu o comisie alcătuită din profesorii de la Liceul Cuza vor examina dosarele.

L-a concurs s-au înscris două candidate: Maia Dobzeu și Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, cea din urmă a plecat din funcția de șefă a DGETS în luna ianuarie curent, funcție pe care a exercitat-o timp de 10 ani.

În cadrul ultimei ședințe a Primăriei Chișinău, șefa Direcției a ținut să mulțumescă tuturor pentru activitatea pe care a desfășurat-o. „Sper că nu v-am dezamăgit foarte mult”, a declarat aceasta.

Cât despre dosarul licitațiilor trucate în care s-a aflat că mai mulți agenți economici livrau alimenta alterate instituțiilor preșcolare de învățământ, Tverdohleb a afirmat: „Nu am participat, regret foarte mult cele întâmplate pentru că sunt mamă, am copii, sunt bunică și nu este plăcută această situație. E regretabil faptul că... întotdeauna am fost de părerea că cel care face, acela trebuie să fie pedepsit, dar nu altul pentru altul”, a mai spus Nagnibeda-Tverdohleb.