Fosta Spice Girl „Mel B” a obținut un ordin de restricție împotriva soțului ei, Stephen Belafonte

Fosta membră a trupei Spice Girls Melanie Brown sau „Mel B”, cum este cunoscută de fani, a obținut un ordin de restricție împotriva soțului ei după ce a înaintat la tribunal documente în care pretinde că a suferit abuzuri fizice și emoționale o mare parte din cei zece ani de căsnicie, relatează Reuters.

Cântăreața britanică în vârstă de 41 de ani susține că soțul ei, producătorul de televiziune Stephen Belafonte, a bătut-o și i-a distrus respectul de sine, amenințând să furnizeze media o înregistrare cu conținut sexual dacă îl părăsește, potrivit documentelor depuse la Tribunalul superior din Los Angeles pentru susținerea solicitării ei de obținere a unui ordin de restricție.

Cererea a fost aprobată luni și o audiere a fost programată pentru 24 aprilie.

Reprezentanții lui Melanie Brown nu au răspuns până acum solicitărilor de comentarii din partea Reuters, iar agenția nu l-a putut contacta nici pe Belafonte sau pe avocații săi.

Brown, cunoscută ca "Scary Spice" în trupa Spice Girls din anii '90, a înaintat divorțul luna trecută la Los Angeles, invocând divergențe ireconciliabile.

Cei doi s-au căsătorit în 2007 și au o fiică de cinci ani. Mel B mai are doi copii din relații anterioare.

Belafonte a declarat luni pentru site-ul TMZ că este șocat de aceste acuzații. "Cred că cineva încearcă să-mi facă o înscenare pentru a mă face să arăt ca tipul cel rău", a spus el.

În documentele înainte tribunalului, Brown a prezentat în detaliu incidente din 2007, când ea pretinde că Belafonte a trântit-o la pământ și a început s-o strângă de gât în noaptea în care a participat la finala emisiunii "Dancing with the Stars".

În 2012 cântăreața pretinde că s-ar fi petrecut un alt incident în care Belafonte a lovit-o în față și i-a provocat o rană la buză chiar înainte de a înregistra cu cântărețul R&B Usher o parte a showului „The X Factor".

Cântăreața a furnizat instanței și fotografii, printre care și câteva de la apariția sa la „The X Factor", în care prezenta vânătăi pe față și pe mâini.

Melanie Brown a precizat în documentele depuse că a încercat de mai multe ori să-l părăsească pe Belafonte, dar că a amenințat-o cu violența și că-i va distruge viața și cariera și că-i va lua copiii.