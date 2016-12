Forbes: Johnny Depp și Will Smith, plătiți prea mult pentru rolurile lor

Johnny Depp și Will Smith conduc lista actorilor de la Hollywood care sunt plătiți prea mult pentru rolurile din filmele în care au jucat și care au generat puține încasări din bilete, un indicator care arată că nu întotdeauna celebritatea atrage încasări consistente în box office, scrie agenția Reuters.

Favoritul fanilor George Clooney se află și el pe această listă anuală a Forbes, care urmare a încasărilor slabe ale filmelor „Hail Caesar”, „Money Monster” și „Tomorrowland”.

Depp se află pentru al doilea an la rând în fruntea acestei liste după ce filmul „Alice Through The Looking Glass” a strâns din încasări doar 300 de milioane de dolari, iar producția sa a costat 170 de milioane de dolari.

Pentru realizarea acestei liste revista Forbes centralizează suma încasată de actor pentru rolul respectiv, costurile de producție ale filmului și încasările generate din box office. Concret, pentru „Mortdecai”, în care a jucat Depp, pelicula a generat din încasări 2,8 dolari pentru fiecare dolar plătit actorului.

Depp, 53 de ani, este unul dintre actorii cel mai bine plătiți de la Hollywood, acest lucru datorându-se și rolului său din franciza „Pirates of Caribbean”, însă anul 2016 a fost unul prost pentru el după despărțirea de actrița Amber Heard. În urma divorțului, Depp a plătit fostei sale soții 7 milioane de dolari.

La fel s-a întâmplat și în cazul lui Will Smith, interpretul rolului principal din „Concussion”, film care a strâns din încasări cu doar 13 milioane de dolari mai mult decât costurile sale de producție de 34 de milioane de dolari.

Acest film al lui Smith a venit după alte două dezamăgiri în ce privește încasările — Focus și After Earth, cei de la Forbes estimând că pentru fiecare dolar încasat de actor filmele acestuia au generat câte cinci dolari, scrie agerpres.ro.