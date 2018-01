Fly One, cei mai punctuali!

Conform rapoartelor realizate de experții OAG ( Official Aviation Guide of the Airways, compania aeriană Fly One din Republica Moldova s-a clasat în topul celor mai punctuale companii aeriene la categoria EMEA

(European Middle East airlines ) și Africa airlines, reușind performanța de 100% la capitotul punctualitate și regularitate.

Astfel, Fly One a reușit să-și îmbunătățească simțitor performanța în luna decembrie, ocupînd primul loc și surclasînd alte 208 companii aeriene internaționale care operează în această regiune. Pentru comparație, în luna octombrie aceasta deținea poziția 45 cu o performanță de 87,6%.

OAG a fost fondată în 1929 și utilizează cea mai mare rețea de date din lume despre călătoriile aeriene, furnizînd informații și aplicații digitale către companii aeriene, aeroporturi internaționale, agenții guvernamentale și companii de servicii legate de călătorii. Raportul OAG poate fi găsit accesînd site-ul oficial a companiei www.oag.com

Amintim că Fly One s-a lansat pe piața locală în 2016 și are un capital 100% privat, direcția de baza fiind transportul de pasageri. Compania operează la moment curse regulate spre Parma, Veneția, Verona, Moscova, Dublin, Lisabona, Barcelona, Voronej, Sankt-Peterburg, Birmingham și Paris.

Biletele la cursele operate de compania Fly One pot fi procurate pe site-ul companiei, www.flyone.md sau la agențiile specializate.



