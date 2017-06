Firma unui primar PD aprovizionează cu pâine o grădiniţă din Glodeni, dar şi alte instituţii publice; Compania câştigă contracte de sute de mii de lei

Firma fondată de Iurie Nastas, primarul satului Petrunea din raionul Glodeni, aprovizionează cu pâine de mai mulţi ani grădiniţa din localitate, dar şi alte instituţii publice din raion. În cinci ani, firma primarului a câştigat 18 contracte de achiziţii publice, cu valoarea totală de peste un milion 200 de mii de lei. Alesul local spune că atât timp cât pâinea este ieftină şi calitativă, nu se poate lua în considerare un eventual conflict de interese, scrie moldovacurata.md.

Iurie Nastas a devenit primar în vara anului 2015, când a câştigat scrutinul local în faţa liberal-democratului Ion Prodaniuc. Acesta a candidat pe lista Partidului Democrat din Moldova (PDM).



Alesul local este fondatorul firmei „Iunalis-Agro” SRL, care este fapt o brutărie destul de cunoscută în raionul Glodeni. În prezent, afacerea este administrată de soţia primarului, Lidia Nastas.



De când democratul este în funcţia de primar, această firmă a câştigat o licitaţie de achiziţii publice pentru aprovizionarea grădiniţei din sat cu produse de panificaţie. Este vorba despre un contract de peste 21 de mii de lei, semnat în luna aprilie a anului trecut.



Iurie Nastas nu vede un eventual conflict de interese în faptul că acel contract a fost semnat de el ca primar şi de soţia sa ca prestatoare de servicii.







Primăria Petrunea cumpără produse de panificaţie de la firma primarului



El susţine că atât timp cât produsele de panificaţie sunt de calitate, nu pot exista interdicţii ca brutăria sa să participe la concursuri publice organizate de primăria Petrunea. ”Noi îndestulăm grădiniţa din localitate. Dar de ce să fie un conflict de interese? Nu m-am gândit la chestia asta. Noi în sat nu avem un alt agent economic care să se ocupe cu pâinea. Noi aprovizionam grădiniţa şi mai înainte şi nu de când eu sunt primar. Noi nu avem nici un interes să ne îmbogăţim. Dăm pâine ieftină, cea mai bună din raion. Am câştigat mai multe licitaţii în Glodeni”, a menţionat primarul.



Se pare că Iurie Nastas nu înţelege ce presupune un conflict de interese, deoarece acesta a explicat că nu a avut nici un conflict cu alţi agenţi economici. ”D-voastră îmi spuneţi de un conflict, dar eu nu am avut nici unul cu alţi agenţi economici. Dacă participau la concurs şi alte firme, atunci mai înţelegeam că s-ar putea să apară un conflict, dar aşa… Înţeleg când sunt vreo şapte agenţi economici şi eu ca primar aş fi ales firma noastră. Atunci înţelegeam că l-am dat într-o parte pe cineva. Dar vă asigur că nu a fost şi nici nu este un conflict”, a adăugat primarul.



Pe de altă parte, Adela Griciuc, şefa Direcţiei control interese personale din cadrul Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI), îl contrazice pe primar şi afirmă că aici ar putea fi vorba despre un conflict de interese consumat. Ea a precizat pentru Moldova Curată că deşi ANI acum nu examinează aceste abateri, din cauza reformării instituţiei, totuşi sesizările sunt colectate pentru a fi examinate atunci când ANI va deveni funcţională, scrie moldovacurata.md.



Primarul ar putea să-şi piardă mandatul



Menţionăm că potrivit noii legi privind declararea averii şi a intereselor personale, contractele de achiziţii semnate în conflict de interese ar putea fi anulate, iar primarul riscă să îşi piardă mandatul dacă ANI va stabili încălcarea de către Iurie Nastas a regimului conflictului de interese. Noua lege intrată în vigoare anul trecut stabileşte că ”fapta subiectului declarării în privinţa căruia s-a constatat că acesta a soluţionat o cerere/un demers, a emis/adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terţe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru încetarea mandatului...”.



Firma primarului şi banii publici



Pe lângă contractul cu primăria Petrunea, firma „Iunalis-Agro” SRL a câştigat în raionul Glodeni alte 17 contracte de achiziţii publice în perioada anilor 2012-2016, în valoare de peste un 1 216 803 de lei. Alesul local a avut acelaşi argument: contracte sunt multe, deoarece pâinea este de calitate foarte bună. Acesta a precizat că brutăria familiei aprovizionează cu pâine şi gimnaziul din Petrunea, doar că de această dată Direcţia raională de învăţământ a fost cea care a organizat concursurile de achiziţii.







Amintim că Iurie Nastas a intrat în vizorul public după ce a agresat verbal un jurnalist de la publicaţia ”Ziarul de Gradă”, atunci când alesul local a fost întrebat despre fraţii săi, Anatolie Nastas şi Serghei Nastas, actualul director de la ÎI ”Poşta Moldovei”. „Da de ce vă interesaţi de fraţii noştri? Vă stau în gât oleacă sau ce?… De ce întrebi? N***i delati? Ce te interesează fraţii mei? Ce, eu te întreb de fraţii tăi? Eu nu am când vorbi, sunt la lucru”, a răspuns furios primarul.