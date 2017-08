Finalul Game of Thrones a fost cel mai vizionat episod din orice serial

Finalul Game of Thrones ne-a ținut cu sufletul la gură până în ultimul moment. A inclus câteva momente spectaculoase și a făcut o treabă bună în a ne ridica tensiunea. Game of Thrones continuă să fie cel mai popular serial creat vreodată. La această oră, se află aproape exclusiv într-o competiție cu el însuși, când vine vorba de recorduri de vizionare și piraterie. Patru dintre cele șapte episoade din acest sezon au depășit recorduri stabilitate anterior de Urzeala Tronurilor.

Revenind însă la ultimul episod din acest sezon, doar în Statele Unite, The Dragon and the Wolf a fost vizionat de 12,1 milioane de persoane în mod legal, la TV, în direct. Acesta este cel mai mare record pentru un episod transmis vreodată la televizor. Recordul este cu atât mai impresionant dacă iei în calcul faptul că HBO nu este un post TV standard gratuit, ci implică plata unui abonament. Numărul celor care s-au uitat la episod crește până la 16,5 milioane dacă iei în calcul utilizatorii unor servicii de streaming precum HBO Go sau HBO NOW.

Apropiat de performanța Game of Thrones a fost în trecut finalul ultimului sezon din The Walking Dead. Acela a înregistrat 11,35 milioane de vizualizări în timp real, la TV.

În privința celor care au optat pentru varianta ilegală de a vedea episodul șapte din sezonul șapte, Game of Thrones a fost descărcat de câteva milioane de persoane de pe întreg mapamondul, dacă nu cumva au fost zeci de milioane. La un moment dat, 400.000 de persoane partajau activ una dintre multiplele variante ale episodului.

Deși nu avem nici o idee când va fi difuzat sezonul 8 și se vehiculează în egală măsură lansarea sa în 2018 sau 2019, la momentul respectiv vor fi probabil depășite alte recorduri.