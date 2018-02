Filmul „Fifty Shades Freed

Al treilea şi ultim episod al aventurilor erotice ale lui Christian Grey şi Anastasiei Steele, interpretaţi de Jamie Dornan şi Dakota Johnson, îi prezintă pe aceştia căsătoriţi, dar la fel de pasionaţi de experienţe sado-masochiste. Seria este o adaptare a romanelor de succes scrise de britanica E. L. James.

Franciza cinematografică "Fifty Shades" a vândut până în prezent bilete de peste un miliard de dolari la nivel mondial.

Filmul de animaţie "Peter Iepuraşul/ Pierre Lapin" a debutat pe locul al doilea în box office-ul nord-american de weekend, cu încasări de 25 de milioane de dolari. Lungmetrajul prezintă peripeţiile celebrului personaj creat de autoarea britanică Beatrix Potter.

Poziţia a treia a podiumului este ocupată tot de o premieră, "The 15:17 to Paris", o reconstituire a atentatului terorist dintr-un tren ce se îndrepta spre Paris, în 2015, regizată de Clint Eastwood, care a avut încasări de 12,6 milioane de dolari de vineri până duminică.

Filmul de aventuri "Jumanji: Aventură în junglă/ Jumanji: Welcome to the Jungle", de Jake Kasdan, a coborât de pe primul loc pe al patrulea, cu încasări de 9,8 milioane de dolari. În noul film "Jumanji: Aventură în junglă", jocul se schimbă, întrucât patru prieteni extrem de diferiţi sunt de data aceasta absorbiţi în lumea jocului Jumanji. Atunci când descoperă pe o veche consolă video un joc pe care nu-l mai încercaseră, cei patru se hotărăsc să joace şi sunt imediat absorbiţi în decorul de junglă al acestuia şi în avatarurile pe care şi le alege fiecare. Din distribuţie fac parte Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart şi Karen Gillan.