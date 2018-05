Filme despre Ku Klux Klan şi muzica underground din Rusia, în competiţia de la Cannes. Festivalul va fi deschis de un thriller psihologic, cu Penelope Cruz şi Javier Bardem

Festivalul va fi deschis, astăzi, de "Everybody Knows", de Asghar Farhadi, un thriller psihologic despre o reuniune de familie, în care joacă starurile spaniole Penelope Cruz şi Javier Bardem. Deşi Farhadi, în vârstă de 45 de ani, a primit un premiu Oscar şi un Urs de Aur la Berlin pentru filmul său din 2011 "A Separation", nu a reuşit încă să câştige râvnitul premiu de la Cannes.

În competiţie va fi prezentat şi cel mai recent film al lui Spike Lee, "BlacKkKlansman", inspirat din fapte reale, despre un poliţist afro-american care reuşeşte să se infiltreze în organizaţia rasistă Ku Klux Klan, în 1978.

David Robert Mitchell se întoarce la Cannes cu un thriller tulburător, "Under the Silver Lake", despre asasinarea unui miliardar, în timp ce regizorul italian Matteo "Gomorra" Garrone îşi va prezenta "Dogman", un lungmetraj inspirat de uciderea stilistului de câini şi dependentului de droguri Pietro De Negri, în anii 1980.

Tot în competiţie va fi prezentat filmul "Three Faces", al disidentului iranian Jafar Panahi, aflat în arest la domiciliu la Teheran. Organizatorii festivalului au făcut o petiţie pentru ca regizorul iranian să poată veni la Cannes să îşi prezinte filmul.

Rusul Kirill Serebrennikov este un alt cineast care nu va putea să îşi prezinte filmul inclus în competiţia de la Cannes, "Summer", despre naşterea curentului muzical underground din Rusia anilor 1980. A fost plasat în arest la domiciliu într-un caz de fraudă, însă regizorul, un critic fervent al guvernului rus, nu a fost încă pus sub acuzare.

Nu în ultimul rând, femei kurde care luptă împotriva Statului Islamic sunt subiectul celui mai recent film regizat de Eva Husson - "Girls of the Sun".

În timp ce competiţia celei de-a 71-a ediţii a Festivalului de la Cannes include doar trei regizoare, organizatorii evenimentului au selecţionat multe filme regizate de femei în secţiunile paralele Un Certain Regard, Semaine de la Critique şi Quinzaine des Réalisateurs.

În total, 21 de filme au fost incluse în competiţia pentru marele premiu Palme d'Or de anul acesta:

"Everybody Knows", de Asghar Farhadi

"At War", de Stephane Brize

"Dogman", de Matteo Garrone

"Le Livre d'image", de Jean-Luc Godard

"Asako I & II", de Ryusuke Hamaguchi

"Sorry Angel", de Christophe Honore

"Girls of the Sun", de Eva Husson

"Ash is Purest White", de Jia Zhangke

"Shoplifters", de Hirokazu Kore-eda

"Burning", de Lee Chang-dong

"Capernaum", de Nadine Labaki

"Blackkklansman", de Spike Lee

"Under the Silver Lake", de David Robert Mitchell

"Three Faces", de Jafar Panahi

"Cold War", de Pawel Pawlikowski

"Happy as Lazzaro", de Alice Rohrwacher

"Yomeddine", de A.B. Shawky

"Summer", de Kiril Serebrennikov

"The Wild Pear Tree/ Ahlat Agaci", de Nuri Bilge Ceylan

"Un couteau dans le coeur", de Yann Gonzalez

"Ayka", de Serghei Dvortsevoy

Anul trecut, trofeul Palme d'Or a fost atribuit filmului suedez "The Square", de Ruben Östlund.

Cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 8 - 19 mai.

Anul acesta, preşedintele juriului competiţiei oficiale este actriţa australiană Cate Blanchett. Juriul secţiunii Un Certain Regard va fi prezidat de actorul Benicio del Toro, iar cel al secţiunii Cinéfondation şi pentru scurtmetraje, de regizorul francez Bertrand Bonello.