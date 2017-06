Fiica lui Van Damme, la un pas de sinucidere? Care ar fi motivul

Presa internațională titrează că fiica actorului Jean-Claude Van Damme și a soției sale, Gladys Portugues, s-ar lupta cu depresia și că, zilele trecute, ar fi amenințat public că-și va pune capăt zilelor.

În vârstă de 27 de ani, Bianca Bree a postat un mesaj tulburător pe o rețea de socializare. Aceasta a anunțat că trece prin clipe negre și că dorește să ca viața ei să se sfârșească.

„Unii oameni nu știu, dar eu am avut gânduri suicidale încă din copilărie. Sunt momente în care mă simt tare, dar în altele sunt slabă. Vreau să transmit dragostea mea familiei și prietenilor. Am decis că viața nu mai are sens pentru mine. Acesta este ultimul meu mesaj. Aș fi dorit să fiu mai puternică”, ar fi scris aceasta pe respectiva rețea de socializare, scrie Okmagazine.

Ei bine, acest mesaj a dispărut de pe contul acesteia și au apărut, în schimb, altele, într-o notă mult mai pozitivă. Cea mai recentă postare îi are în prim-plan pe părinții și bunicul ei, aceasta sărbătorindu-i de Ziua Tatălui.

Și deși mesajul alarmant a dispărut, fanii i-au lăsat mii de mesaje de susținere la aceasta postare recentă, îndrumând-o să ceară ajutor specializat și să nu se lase pradă depresiei. „Sunt fericit să văd că ai șters acea postare. Asta înseamnă că încă ești cu noi”, „Aparent, fizic, este OK. N-a putut oferi un răspuns clar despre faptul că urmează un tratament sau nu. Sper că este OK sau măcar pe calea cea bună”, ”Ce-a fost cu postarea de mai devreme? Să vorbești cu cineva”, au fost doar câteva dintre postările fanilor îngrijorați.

Momentan, nici celebrul actor și nici fiica sa n-au făcut comentarii publice pe marginea acelei postări.