Fiica lui Valentin Uzun, Amelia la Românii au talent. Momentul emoționant care i-a tăiat vocea lui Florin Călinescu

Amelia Uzun și Anca Cernicova, mamă și fiică, au impresionat juriul de la Românii au talent, interpretând piesa „One upon a december".

Momentul artistic excepțional și relația specială dintre mamă și fiică a încântat juriul Cei patru jurați le-au trimis pe concurente în etapa urmptoare cu patru de DA. Juriul a fost vizibil emoționat, Florin Călinescu fiind juratul care a și suspinat, fiindu-i greu să se exprime în momentul jurizării.

„Sunteți adorabile, v-ați completat extraordinar și am văzut un moment de ridicat lumea în picioare și de emoții frumoase, ca să nu mai spun de iubire, pentru că iubirea asta de mamă-fiică e așa de frumoasă...", Mihaela Rădulescu.

„La asta mă gândeam și eu, la emoția asta dată de mamă-fiică dată pe aceeași scenă și e ceva aparte. Am văzut-o pe micuță foarte emoționată până să intre mama. După asta, parcă ai cântat altfel când a intrat mami pe scenă", Andra.

„Sunt realmente impresionat de capacitatea ei de control a vocii la vârsta asta", Andi Moisescu

„În general, sunt rezistent și pot să domin... Am văzut multe, am trăit multe și am pățit multe. E întotdeauna o teamă continuă de când fac această meserie, de momentele în care nu pot să... (...) Sunt lucruri care vin dintr-o raportare personală vizavi de ce se întâmplă pe scenă. Îmi umple mie sau îmi smulge o filă dintr-un caiet de amintiri și cu asta, basta", Florin Călinescu