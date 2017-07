Festivalul Rock the City a fost anulat

Festivalul Rock the City, ediția a VIII-a, programat pentru 27 august la Arenele Romane din București, a fost anulat, informează un comunicat de presă al D&D East Entertainment, organizatorii evenimentului.

„Timp de opt ani, festivalul Rock the City a adus în București o varietate de genuri muzicale. În acest an, cu părere de rău vă anunțăm că, din cauza unor motive neprevăzute și independente de voința organizatorilor, nu vom putea continua cu ediția planificată pentru data de 27 august 2017”, se precizează în comunicat.

Pentru restituirea contravalorii biletelor, fanii sunt rugați să meargă la punctele de vânzare Eventim de la care au fost achiziționate acestea. Pentru biletele achiziționate online, cumpărătorii trebuie să trimită un e-mail la adresa contact@eventim.ro.

Pentru evenimentul din 27 august erau anunțate trupe precum The Offspring, Bullet For My Valentine, The Darkness, Firma.