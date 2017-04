Femeile care scot untul din tine! Ele sunt cele mai bune soţii în funcţie de zodie

Se spune că în spatele oricărui bărbat puternic stă o femeie şi mai puternică. Sunt anumite native cărora rolul de soţie le vine ca o mănuşă şi reuşesc astfel să facă din soţul său un bărbat cum multe şi-ar dori.

Acestea sunt cele mai bune neveste în funcţie de zodie:

Femeia Berbec, gospodină desăvârşită



Femeile Berbec sunt extrem de pozitive, optimiste şi muncitoare. După câteva întâlniri, dacă este convinsă că meriţi, te va surprinde cu iscusinţa ei gospodărească. Nativele acestei zodii pot fi foarte bune soţii şi mame.



Femeia Gemeni este sufletul familiei



Femeile născute sub semnul Gemenilor se dedică întru totul familiei şi se pricep de minune să se facă adorate. Le plac provocările şi bărbaţii care pleacă des în delegaţii de serviciu, fiind foarte independente. Deşi are o personalitate extrem de plăcută, are defectele ei. De exemplu, în cazul „războaielor” din cuplu, arma ei preferată este sexul.



Femeia Rac, binefăcătorul din umbră



Nativele Rac se încadrează în categoria soţiilor perfecte. Aceste femeii îşi vor aştepta întotdeuna soţii cu zâmbetul pe buze şi cina pe masă. Le place să îşi ajute partenerul să strălucească şi nu ţin neapărat să îşi vadă numele trecut pe diplomele de merit sau trofeele câştigate de acesta, cu ajutorul lor.



Femeia Fecioară este extrem de grijulie

Fecioarele au o afinitate pentru bărbaţii fără spirit de aventură. Dacă eşti profesor sau doctor şi te dedici muncii tale fără a căuta adrenalină, va fi soţia perfectă pentru tine. Este foarte blândă, grijulie şi conectată la realitate. Cu toate acestea, crede în Feţi Frumoşi, în întâlniri predestinate şi dragoste adevărată.



Femeia Scorpion împarte totul cu bărbatul iubit



Nativele Scorpion sunt firi extrem de puternice. Sunt încrezătoare şi rafinate, prietenoase, dar totodată rezervate. Ar merge până în pânzele albe pentru familie şi îi place să împartă totul cu bărbatul de lângă ea. Nu se dă la o parte când vin vremuri grele. Totuşi, are un orgoliu de neclintit şi o înfrângere verbală din partea ei va fi mai rea decât o bătaie cruntă.



Femeia Peşti se transformă în „rechin“ ca să-şi protejeze bărbatul



Pentru femeia Peşti, fericirea partenerului este extrem de importantă, dar are, la rândul ei, nevoie de un cavaler care să o protejeze de lumea rea. Este foarte altruistă, devotată şi înţelegătoare şi, deşi pare slabă şi neajutorată, are o structură de oţel. Se poate transforma cu uşurinţă dintr-un peştişor neajutorat într-un rechin de temut pentru cel pe care îl iubeşte.