Femeile bătute, singure în fața agresorilor și a sistemului de justiție

Angela Gojan avea puțin peste 20 de ani când căsnicia a devenit pentru ea un coșmar presărat cu abuzuri, dar a trebuit să treacă zece ani, până să se decidă să rupă lanțul vicios. Femeia spune că era bătută crunt pentru te miri ce: ba că se uita cineva la ea, ba că nu era atentă la ce face copilul sau că nu îndeplinește întocmai cerințele soțului. Uneori, scenele de violență se întâmplau chiar în fața copilului. Urmare a bătăilor, de mai multe ori, femeia a ajuns să fie internată la spital.

A reclamat violența la Poliția din Briceni și la alte instituții, dar nu i s-a asigurat protecția de care avea nevoie. A continuat să îndure bătăi chiar și atunci când a obținut o ordonanță de protecție. Unul din episoadele de violență a avut loc în prezența a doi polițiști, care, ulterior, în pofida declarațiilor martorilor, au negat că femeia ar fi fost bătută. În răspunsurile organelor de drept se menționa, de fiecare dată, că faptele descrise în plângeri nu s-au adeverit. „Unii dintre politiști, procurori și chiar judecători care trebuiau să se ocupe de cazul meu erau prieteni cu soțul meu, unii dintre ei veneau la noi acasă, ne întâlneam la petreceri comune”, povestește Angela. Când a decis să divorțeze de soțul violent, a început să fie blamată de mai toți cei care o cunoșteau: „Avea de toate: casă, bani, mașină, la ce i-a trebuit să meargă împotriva soțului?”.

Ordonanța de protecție nerespectată

În aprilie 2014, căsătoria soților Gojan a fost desfăcută. Abuzurile însă nu au contenit, ba din contra, s-au intensificat, mai ales după ce Angela a decis să înainteze o acțiune în judecată pentru partajarea averii. În mai 2014, după mai multe plângeri la Poliție, Judecătoria Centru a emis o ordonață de protecție prin care i-a interzis lui Ghenadie Gojan să se apropie de locuința fostei soții. Ce a urmat, e de domeniul incredibilului. Angela povestește că fostul soț a continuat să o amenințe, inclusiv cu moartea, s-o urmărească, să intimideze martorii și chiar s-o maltrateze: „Au fost cazuri când polițiștii veniți la fața locului se uitau cum el mă bătea și nu interveneau. Asta se întâmpla când era în vigoare ordonanța de protecție”. La 1 iunie 2014, femeia a fost bătută de fostul soţ cu pumnii şi cu picioarele chiar în faţa buticului din piaţa orașului Briceni unde muncea. Alertați de martorii îngroziți, la fața locului au venit doi polițiști, care au intervenit, l-au luat într-o parte pe Ghenadie Gojan, după care l-au lăsat să plece. După aceasta, femeia a fost spitalizată în secția de traumatologie a spitalului raional Briceni, având comoție cerebrală și mai multe leziuni corporale. A reclamat cazul la Procuratura din Briceni, având și expertiza medico-legală, dar a primit un răspuns năucitor. În ordonanța de neîncepere a urmăriri penale emisă de procurorul Adrian Cosarciuc, se menționa că „acțiunile cetățeanului Ghenadie Gojan nu cad sub incidența art. 287 CP RM, deoarece nu încalcă grosolan ordinea publică și nu exprimă o vădită lipsă de respect față de societate întrucât comportamentul ultimului nu atenta la regulile sociale și morale de conviețuire, care nu au fost încălcate în mod grosolan și demonstrativ”. Procurorul își mai argumentează refuzul prin faptul că acest „conflict iscat între cei doi subiecți a fost rezultatul unor relații personale ostile și a apărut în rezultatul divorțului și nu a avut efect încălcarea grosolană a ordinii publice”. Violența bărbatului este calificată de procuror drept „o ușoară atingere cu mâna, ca să-i ia telefonul”, în rezultatul căreia femeia s-ar fi poticnit și a căzut. Intervenția celor doi polițiști este consemnată în ordonanța procurorului, doar că ei declară că între cei doi nu ar fi fost nicio altercație. A urmat o plângere la Judecătoria Briceni, prin care s-a cerut anularea ordonanței procurorului Cosarciuc și tragerea la răspundere penală a lui Ghenadie Gojan, dar acțiunea a fost respinsă, după care a urmat un nou proces la Curtea de Apel Bălți, dar fără succes.

Amenințată de Poliție cu dosar penal

Angela Gojan povestește și despre cazuri în care fostul soț o urmărea cu mașina sau când șoferi necunoscuți o urmăreau, creând situații de accident. A reclamat cazurile la poliție, având și declarații ale martorilor, dar a primit de fiecare dată același răspuns - faptele nu s-au adeverit. Mai mult, într-un caz a fost atenționată de Poliție că i se va deschide un dosar penal pentru mărturii false.

Din momentul în care femeia s-a decis să plece din mediul violent, fostul soț a recurs la tot felul de scheme, tertipuri ca să o umilească, să o demoralizeze, în unele cazuri reușind cu ușurință să obțină decizii de judecată în favoarea sa. Mai întâi i-a luat copilul, care avea 12 ani și i-a interzis să comunice cu el: „I-a oferit băiatului bani, mașină, și-i îndeplinea orice dorință. Așa l-a făcut să nu mai vrea să vorbească cu mine, să mă urască chiar. Știa că așa o să sufăr cel mai tare”, povestește Angela. Apoi, în martie 2016, bărbatul a obținut, printr-o ordonanță semnată de judecătorul Comerzan Ghenadie, încasarea de la fosta soție a pensiei pentru întreținerea copilului, ordonanță care a și fost pusă în executare în câteva zile. Asta în situația în care domiciliul copilului nu fusese stabilit după divorț. Decizia magistratului a fost reclamată la Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dar, după examinare, s-a constatat că magistratul nu a admis încălcări.

Pretinsă datorie de 65 de mii de Euro

Tertipurile menite să o facă să sufere pe fosta soție care a apelat la justiție pentru a-și apăra drepturile nu se opresc aici, ci cresc în amploare. La o lună după înaintarea acțiunii de partajare a averii, Angela Gojan primește o acțiune extrajudiciară, prin care un prieten de familie, actualul naş de cununie al fostului soţ, îi cere restituirea unei sume de 65 de mii de euro, pe care ea împreună cu Ghenadie Gojan ar fi împrumutat-o de la el cu un an în urmă. Drept dovadă se aduce o recipisă simplă semnată de ambii soți. Angela neagă că ar fi semnat o asemenea recipisă și spune că semnatura ei a fost falsificată: „Noi nu aveam probleme materiale în ultimii ani și nu aveam cum să împrumutăm bani de la cineva. Ivan Rusnac nu putea să ne împrumute bani, pentru că anterior el împrumuta de la soțul meu, ultima dată luând cu împrumut de la fostul soţ 100.000 de dolari SUA. La acel moment el avea credite în bancă. Deci, nu putea nicidecum să ne împrumute nouă bani”. Urmare a reclamației Angelei, Procuratura Briceni a pornit urmărirea penală împotriva lui Gojan Gh. şi Rusnac Ivan, calificând acțiunile lor drept „escrocherie, realizată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune şi abuz de încredere”, dar ca şi în toate cazurile cu implicarea celor doi soți urmărirea penala a fost tergiversată. Întrucât la Briceni și chiar la Bălți procesele de judecată se finalizau în favoarea fostului soț al femeii, avocatul Miroslav Căuș a sesizat procurorul general, solicitând retragerea cauzei penale de la procuratura Briceni. Drept urmare, plângerea a fost admisă şi dosarul a fost transmis la procuratura municipiului Chişinău, oficiul Centru. În procesul urmăririi penale și, ulterior, în procesul de judecată trei expertize au confirmat că semnatura Angelei Gojan din recipisă este falsă, iar mai multe detalii, cum ar fi semnalele de la telefoanele mobile, care au fost verificate, arată că cei doi nici nu s-au aflat prin apropiere în ziua cu care este datată recipisa de împrumut. Ambii inculpați, pe durata procesului, nu și-au recunoscut vina. Ei au prezentat o altă expertiză care arată că semnărura cu pricina ar fi veridică.

