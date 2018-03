Femeia care inspiră tinerii din Moldova să dezvolte abilitățile de programare

În fiecare sâmbătă dimineața, Rodica merge la CoderDojo , un program gratuit pentru tinerii cu vârsta între 8 și 16 ani, unde aceștia învață să dezvolte aplicații mobile, site-uri web și jocuri. Ea are un loc de muncă cu normă întreagă într-o companie internațională și este mamă a doi copii, dar face voluntariat în fiecare săptămână, pentru a crea o atmosferă relaxantă, în care tinerii moldoveni pot deprinde abilitățile necesare pentru economia digitală.Pentru a înlătură lipsa de competențe pe piața de muncă, Proiectul de Competitivitate din Republica Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, susține proiecte educaționale gratuite în domeniul IT, inclusiv CoderDojo. Primul CoderDojo în Moldova a fost înființat în 2014 de către o companie IT locală, drept activitate de Responsabilitate Socială Corporativă. De atunci, Proiectul de Competitivitate a sprijinit extinderea programului ca parte a investiției sale strategice în educația tehnologică digitală.Lecțiile sunt ținute de o echipa formată din 15 experți voluntari, printre care și Rodica. „Cursurile de programare pentru copii au prețuri exagerate, iar mulți parinți nu și le pot permite. CoderDojo este un program care răspunde necesității de cunoaștere, inclusiv pentru cei care nu au capacitate financiară”, spune ea. În prezent există 7 dojo-uri active în Chișinău, unde sunt instruiții peste 100 de studenți.