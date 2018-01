Femeia care a născut în ambulanță gemeni are nevoie de ajutor: Mai are acasă doi copii, iar soțul este decedat

Femeia în vârstă de 27 de ani, originară din Ștefan Vodă, care a născut ieri gemeni prematuri în drum spre maternitate, are în spate o istorie mai puțin fericită. Aceasta mai are acasă doi băieți, iar soțul este decedat. Acum femeia are nevoie de ajutorul oricărui dintre noi.