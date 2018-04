Federația Rusă le propune studenților săi din străinătate să se întoarcă din țările „neprietenoase”

Proiectul se numește "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" (Foarte Probabil Bine ați Venit, sau e timpul de venit acasă". Denumirea este o referie la declarația lui Theresa May privind implicarea Rusiei în otrăvirea lui Serghei Skripal.

Amintim că premierul Marii Britanii, Theresa May, declara în martie că "este foarte probabil că Rusia este responsabilă de actul împotriva lui Serghei și a Iuliei Skripal" ("It is highly likely, that Russia was responsible for the act against Serghei and Iulia Skripal").

"Este acută problema securității tinerilor noștri, care învață peste hotare. Sunt temeri serioase că tinerii din Rusia pot suferi din cauza unor provocări în statele care manifestă o atitudine neprietenoasă față de țara noastră", a declarat moderatorul prezentării proiectului, Oksana Bureak.

Acelor studenți care termină studiile li se promite sprijin cu găsirea unui loc de muncă în Rusia. Potrivit directorului fondului, Mihail Kisleak, rezultatele monitorizării studenților ruși din Marea Britanie au arătat că mulți dintre ei își doresc să se întoarcă.

Decanul facultății de administrare și politică din cadrul Universității MGIMO a declarat că instituția este gata să primească de urgență câteva sute de studenți de peste hotare.