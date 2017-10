Fără curent electric. În mai multe localități din țară vor fi deconectate de la rețeaua de electricitate

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Aeroport orăşelul 12 - în intervalul de timp între 09:30 - 15:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

str. Calea Ieşilor 7 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Doina şi Iom aldea-Teodorovici - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Centru:

str. 31 August 110, Ştefan cel Mare 153, Toma Ciorbă 3-13, 4-26 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

str. Trifan Baltă 2-10, 11-43, Ciocîrliei 1, 7, 25, 27, 31, 39-49, 55, 2-14, 1 str-la Ciocîrliei 1-9, 2-14, 2 str-la Ciocîrliei 1, 2, 4, 6/1, 17, 24, Dealul Cucului 1, 3, Dragomirna 3 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. V. Corolenco 6/6 - în intervalul de timp între 09:00 - 15:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Andries, Andries str-la, Baltata, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Budeşti, Chisinaului, Chişinăului str-la, Ciresilor, Clopotnitei, Clopotniţei str-la, Columna, Cotului, Crinilor, Crînilor str-la, Decebal, Florilor, Gheorghe Asachi, Ianovschii, Ion Creangă, Izvorul Vietii, Maria Drăgan, Mesterul Manole, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Mircea Cel Batrin, Mitropolit Varlaam, Murelor, Murelor str-la, Nucilor, Pintea Pavel, Proca Vasile, Scolii, Spicului, Spicului str-la, Teilor, Teilor str-la, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30



6. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Aerodromului 2, 4, 5, 6, 7, A. Doga 2/1, 14/1, 13/3, 13/5, 13A, 2-26, 7-23, str-la A. Doga 11/1, 13/1, 13/4, 13/6, 13, Calea Moşilor 17; 1 str-la Circului 5; 2 str-la Circului 2; 3str-la Circului 2/1, Corneşti 7-17, 16-22, Dm. Rîşcanu 2, bd. Gr. Vieru 32, 33, Luncii 16A, Pietrăriei 3-19, 4-10, 24; 2str-la Pietrăriei 33, 25, str-la Pietrăriei 3-43, 4-28, bd. Renaşterii Naţionale 7 - în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

str. Albişoara 74/2, 76/5, 76/6, 78/3, 78/4, 80/2, 80/3, Cramei 3/1, 7, str-la 1 Cramei 3, 3A, 7-11, str-la 2 Cramei 7,9, Ivan Zaikin 24-60, 51, 9001, Moara Roşie 23-49, 26-30, Movila lui Burcel 49 - în intervalul de timp între 11:00 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Hulboaca:

str. Canna I., Constantin Negruzzi, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Sfinta Vinere, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



8. Anenii Noi:

s. Balmaz, s. Troiţa Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Mereni: str. 1 Mai, 31 August 1989, 8 Martie, Albişoara, Alexandru cel Bun, Anton Pann, Blajinilor, Blajinilor str-la, Blajinilor str-la 2, Chişinăului, Cobzarilor, Cucoarelor, Cutezanţei, Delniţei, Doinelor, Dumbravelor, Fîntînilor, Garoafelor, Hotinului, Independenţei, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Mărţişor, Mereni, Mihai Eminescu, Prieteniei, Rufa, Speranţei, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Struguraş, Tineretului, Unirii, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:00

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:00



9. Basarabeasca:

s. Sadaclia: str. Mihail Frunze, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

s. Abaclia: str. Frunze Mihail, Grădinilor, I.Dodică, Lev Tolstoi, Moldova, Vasile Alecsandri - în intervalul de timp între 11:30 - 12:30



10. Cahul:

s. Andruşul de Sus - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 12:40

s. Burlăceni: str. 30 Let Pobedî, Chirova, Cotovscogo, Gvardeiscaea, Lenina, Mihail Frunze, Molodejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Pervomaiscaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Serghei Lazo Per., St.Greceni, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Slobozia Mare: str. 31 August 1989, Comsomoliscaea, Izvoarelor, Prietenie, Sfatul Ţării, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:50

s. Zîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



11. Cantemir:

s. Baimaclia - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Crăciun - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Stoianovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Capaclia- în intervalul de timp între 11:40 - 12:40



12. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Avdarma: str. Calinina, Lenina, Serghei Lazo, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30

s. Etulia: str. Alexandru Puşkin, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Lenina, Mihai Eminescu, Molodejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Vladimir Maiacovschi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Gaidar: str. A-Gaidarо, Andropova, Drujba, Lesnaea - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Tomai: str. Lenina, Promislennaea, Tomai, Tvardiţa (numai cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

or. Vulcăneşti: str. 25 Let Moldavii, Ciapaeva, Lenin, Maeacovscogo, Sov.Armii, Turgheneva - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

or. Vulcăneşti: str. Calinina, Lenin, Malоi str-la, Pobedî, R.Luxemburg, Sov.Armii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30



13. Călăraşi:

str. Alexandru Cel Bun, Anton Macarenco, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu 1S-La, Bojole, Dragoş Vodă, Gheorghe Adam, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi 2 str-la, Gheorghe Asachi str-la 1, Grigore Vieru, Gsc-3, Gsc-4, Gsc-5, Nicolae Testemiţeanu, Podiş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 1 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfint 2 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 3 str-la, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s Răciula - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Horodişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

s. Pituşca, s. Vărzăreştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30



14. Căuşeni:

s. Baimaclia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



15. Cimişlia:

s. Ciucur-Mingir - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

s. Sadaclia: str. 31 August 1989, Mihail Frunze, Sovetscaea, Voczalinaea - în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

s. Gura Galbenei: str. 1 Mai, Alexandru Donici, Eroilor, Galbeniţa, Ion Soltîs, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Prietenii, Primaverii, Tineretului, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 13:00 - 14:00



16. Criuleni:

s. Bălţata - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

or. Vadul lui Vodă: str. Vadul lui Vodă 9105, 9106 - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00

s. Hruşova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Rîşcova - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:00



17. Hînceşti:

str. 31 August, Basarabia, Cuza Vodă, Gh. Cojbuc, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Nicolai Gogol - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Cioara - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Mereşeni, s. Sărata Mereşeni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Negrea - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 19:30

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 20:00

s. Sărăteni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



18. Ialoveni:

str. 27 August, 27 August str-la, Alexandru Hîjdeu, Barbu Lăutaru, Basarabia, Carpaţilor, Cetatea Albă, Chilia, Cişmelelor, Dacia, Decebal, Dragoş Vodă, Dumbrava Roşie, Florilor, Grigore Vieru, Hotinului, Ialoveni, Ioan Vodă Cel Viteaz, Ion Creangă, Ion Soltîs, Ion Soltîs str-la, Iurie Gagarin, Livezilor, Livezilor str-la, Luceafărul, Luceafărul str-la, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Sănduţa Petru 2 str-la, Sănduţă Petru, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga 2 str-la, Ştefan Neaga 3 str-la, Ştefănucă Petru, Vasile Alescandri, Veniamin Zarzăr, Victoria - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Budăi, s. Bălţaţi, s. Găureni, s. Horeşti, s. Răzeni, s. Zîmbreni, s. Ţipala - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 18:35

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Vasieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40



19. Nisporeni:

s. Păruceni, s. Valea Nîrnovei - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:15

s. Soltăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00



20. Orhei:

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Bulăieşti, s. Jora de Jos, Jora de Mijloc, Jora de Sus, s. Lopatna, s. Mîrzaci, s. Mîrzeşti, s. Vîşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00(cu conectare pe noapte)

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Jeloboc - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:15

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00

s. Peresecina- cons. Juridici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:30

s. Lucaşeuca - în intervalul de timp între 09:40 – 11:40

s. Selişte - în intervalul de timp între 09:40 – 11:40

s. Isacova - în intervalul de timp între 12:00 – 14:00

s. Brăneşti - în intervalul de timp între 15:00 – 17:00



21. Străşeni:

s. Rassvet - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00

s. Romăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00

s. Roşcani - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Vorniceni: str. 1 Mai, Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Plămădeală, Asachi Gheorghe, Bălaur, Bîcoveţ, Constantin Balaur, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Cozmescu, Decebal, Dumenilor, Ion Luca Caragiale, Iurie Gagarin, Livezilor, Liviu Deleanu, Mihai Sadoveanu, Petrăriilor, Petru Rareş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:20



22. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. A. Vaculovskii, Independenţei - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Copceac: str. S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30

s. Grădiniţa: str. 1 Maea, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenina, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, Serghei Lazo, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Leuntea: str. Alexandru Puşkin, Chirova, Cicalova, Jucova, Lenina, Matrosova, Maxim Gorkii, Mihail Frunze, Titova - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Talmaza: str. 27 August, 31 August 1989, 9 Mai, Anatolie Sîrghi, Banikov, Dimitrie Cantemir, Doina, Iurie Gagarin, Luceafărul, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Nistrului, Prietenia, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Popeasca: str. Cotovskii, Cantemir, Creangă, Gagarin, Lenin, Suvorov, Lazo, Miciurin, Livezilor, Iscra, Soltîs, B. Glavan, Popeasca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Feşteliţa: str. 1 Maea, Alexei Moga, Grecico, Mihai Eminescu, Pobeda, Valentina Tereşcova - în intervalul de timp între 09:30 - 11:30



23. Taraclia:

s. Corten: str. Dimitrova, Kirova - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

s. Musaitu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Valea Perjei: str. Alexandru Puşkin, Lenina - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30



24. Teleneşti:

str. 40 Ani Ai Biruintei, A.Cuza, Alexandru Marinescu, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Barbu Lautaru, Boris Glavan, Codrilor, Constantin Negruzzi, Constantin Negruzzi str-la, Constantin Stamati, Decebal, Doinelor, Dragos Voda, Gheorghe Coşbuc, Hîjdeu, Igor Vieru, Ion Callimachi, Ion Creangă, Livezilor, Luciafarul, Matei Basarab, Mihai Viteazul, Mihail Kogălniceanu, Mihail Sadoveanu, Noua, Ovidiu, Ovidiu str-la, Petru Rareş, Pirogova, Porumbescu, Renasterii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga str-la, Telenesti, Traian, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Viilor - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 17:15

s. Băneşti - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.