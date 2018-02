Fără curent electric. Chișinăul, dar și alte localități din țară, vor fi deconectate parțial de la rețeaua de electricitate

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Cuza Vodă 16/1, 16/2, 16/4, 16/5J, 18, 18/2, 18/5, bd. Dacia 26, 26/1, 28, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 38/3, 9999, bd. Traian 1, 1/1, 1/2, 1/3, 5/2 - în intervalul de timp între 14:00 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Anatol Corobcianu, Cireşilor, Doina, Gheorghe Coşbuc 2G, Ion Inculeţ, Lalelelor, Maria Tănase, Pantelimon Halippa, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Centru:

str. Alexei Mateevici 7 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Ialoveni 96B - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Mioriţa 11, Gh. Asachi 71/3, 71/4, 77, 79, Tadeuş Malinovski 18 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Prof. Ion Dumeniuc 3, 6, M. Sadoveanu 32/4, 34/3, 36/4, 38, 38/1, 38/2, 38/5, Mircea cel Bătrîn 31, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/3A - în intervalul de timp între 09:10 - 12:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:

str. Albişoara, Cucoarelor, Cuza-Vodă, Emilian Bucov, Gheorghe Asachi, Greaca, Haiducului, Hotin, Ion Neculce, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Movileni, Rasaritului, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Trandafirilor, Valea Lui Simon, Zorilor - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00

s. Coloniţa: str. Albişoara, Cucoarelor, Dacilor, Greaca, Haiducului, Hotin, Movileni, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vieru - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 12:30



6. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Cheltuitori:

str. Cheltuitori, Doina, Dumbravei, Dumbravilor, Liviu Deleanu, Mihai Viteazul, Salcîmilor, Sfîntul Dumitru, Sfîntul Dumitru str-la - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu:

str. Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Ciorescu, Florilor, Ion Creangă, Minerilor, Prieteniei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



8. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou:

str. Alexandru Donici, Gloriei, Goianul Nou, Luceafărul, Mihai Eminescu, Pădurilor - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:00



9. Anenii Noi:

str. Concilierii Naţionali, Cotovschi, Suvorov. Tighina, str-la Tihaia - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 18:00

str. 1 Mai, Acad. Andrei Saharov, Alexandr Puşkin, Boris Glavan, Ceapaev, Cernîşevski, Comarov, Comarov Str-La, Maxim Gorki, Miciurin, Novaea, Păcii, Serghei Koroliov, Suvorov, Tighina, Zagorodnaea, Zarecinaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Chetrosu - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 13:00

s. Cobusca Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 12:00

s. Cobusca Veche - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Merenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55



10. Cahul:

s. Badicul Moldovenesc - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Bucuria - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Roşu - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00



11. Cantemir:

s. Ghioltosu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



12. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Ceadîr-Lunga: str. Anton Cehov, Anton Macarenco, Sov.Armii, Vladimir Korolenko - în intervalul de timp între 12:00 - 13:00

or. Vulcăneşti: str. 25 let Moldavii, Ananieva, Ivan Turghenev, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00

s. Corten: str. Alexandr Puşkin, Comsomolskaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Ferapontievca: str. Deputatscaea, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Miciurin, Mira, Molodejnaea, P.Cotovscogo, Pobeda, s.Ferapontievca, Serghei Lazo, Şorsa, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 16:00



13. Călăraşi:

s. Hirova - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

s. Meleşeni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00



14. Căuşeni:

str. 31 August, Alba Iulia, A. Donici, Bogdan Vodă, C. Negruzzi, C. Stamati, Livezilor, M. Eminescu, C. Stere - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. P. Rareş, str-la Fîntînilor, Fîntînilor, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Surghiceni - în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

s. Zaim - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



15. Cimişlia:

s. Gura Galbenei: str. 1 Mai, 8 Martie, Alexandru Donici, Alexei Şciusev, Ceapaev, Constantin Stamati, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Prietenii, Primăverii, Păcii, Tineretului, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Gura Galbenei: str. Gura- Galbenei, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Mihail Frunze, Hîjdeu, Prieteniei, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:45

s. Lipoveni: str. Lipoveni, Maria Drăgan, Mihail Frunze - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00



16. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Burebista, Dacia, Măgdăceşti, Nicolae Milescu Spătaru - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 17:00

s. Măgdăceşti: str. Alexei Mateevici, Burebista, Dacia, Dumitru Matcovschi, Gheorghe Asachi, Măgdăceşti, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Măgdăceşti: str. Eugen Doga, Ion Inculeţ, Măgdăceşti, Nicolae Milescu Spătaru, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tudor Arghezi - parţial în intervalul de timp între 11:20 - 14:00

s. Mărcăuţi - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Oniţcani - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 12:15

s. Oniţcani - în intervalul de timp între 12:30 - 14:30

s. Zăicana - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 10:15



17. Hînceşti:

s. Cărpineni: str. Ştefan Vodă, Doina, Feodor Sergiu, Gemenilor, Sverdlov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Mireşti - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 13:00

s. Mireşti, s. Chetroşeni - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:30

s. Pervomaiscoe - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



18. Ialoveni:

s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Nimoreni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:30

s. Puhoi - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Suruceni - în intervalul de timp între 11:30 - 15:00



19. Nisporeni:

s. Călimăneşti - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ciuteşti - în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

s. Marinici - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45



20. Orhei:

str. 8 Martie, B.P. Hajdeu, S. Lazo, Sesiunea 13 - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00

str. B. Glavan, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00

s. Chiperceni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



21. Străşeni:

s. Chirianca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Cojuşna: str. 1 Mai, Alexei Mateevici, Gheorghe Coşbuc, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, s.Cojuşna, Tobîltoc, Valea Luncii, Vasile Alecsandri, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 09:45 - 13:00

s. Cojuşna: str. 1 Mai, Chişinăului, Gribov, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Păcii, s.Cojuşna, Străşenilor, Vişinilor- în intervalul de timp între 13:30 - 18:30



22. Ştefan Vodă:

s. Cioburciu: str. A. Puşkin, Chirov, Cioburciu, Lenin, Frunze, Molodejnaia, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Roscăieţii Noi - în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Talmaza: str. 27 August, I. Gagarin, Lomachin, Matrosov, Suvorov, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40



23. Taraclia:

str. Ceabanova V., Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi str-la, Pervomaiscaea, Polevaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:50



24. Teleneşti:

s. Ciuciuleni, s. Mîndreşti - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.