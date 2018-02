Facebook testează butonul „Downvote”, un răspuns la fake news, spam şi mesaje ofensive

Facebook a confirmat că butonul „Downvote” este în teste pentru un număr limitat de utilizatori. Este vorba despre 5% dintre cei care folosesc aplicaţia Facebook pe Android în Statele Unite şi au limba engleză setată implicit. Aceştia pot vedea la postări publice sau comentarii pe aceste postări butonul Downvote lângă butoanele Like şi Reply. Apăsarea pe Downvote ascunde comentariul sau articolul respectiv şi oferă trei noi opţiuni: offensive, misleading sau off topic. Astfel, Facebook poate investiga natura conţinutului. De exemplu, cele catalogate cu „offensive” ar putea include mesaje rasiste, pornografie, sau alte lucruri care ar putea ofensa utilizatorii, în timp ce tag-ul misleading ar putea fi atribuit articolelor de tip „fake news”. Off topic nu prea ar trebui să necesite intervenţia Facebook în discuţii publice, însă este posibil ca aşa să fie depistaţi „postacii”, care sunt angajaţi să publice mesaje spam.

Butonul Downvote nu va fi disponibil pentru conţinutul publicat pe grupuri, pe paginile unor persoane publice sau pe paginile utilizatorilor. Acestea sunt momentan valabile doar pe articolele paginilor, atât pentru postările iniţiale, cât şi pentru comentarii. Este posibil ca pe viitor acest buton să se extindă, dacă testul de faţă se dovedeşte a fi de succes. Nu în ultimul rând, downvote-urile nu sunt contorizate public, iar cel care a primit downvote nu este anunţat.