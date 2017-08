Facebook se reinventează pe mobile și introduce schimbări de interfață

Toate schimbările dezvăluite în urmă cu câteva zile de cei de la Facebook se referă la aspectul general al News Feed-ului și la modul prin care poți interacționa cu postări. Modificările ar trebui să fie vizibile atât în varianta web, cât și în aplicația de mobile, scrie playtech.ro.

În primul rând, aspectul general al comentariilor de la postări va fi diferit. În loc să fie vorba doar de linii de text succesive, ar trebui să vezi buline de text, similare cu cele din WhatsApp sau Messenger. Răspunsurile la un anumit comentariu vor fi aliniate spre centrul paginii, pentru a evidenția că nu țin de comentariile generale la o postare.

În plus, în cadrul postărilor cu un text pe un fond colorat, contrastul va fi amplificat semnificativ pentru a-l face mai ușor de citit. Zonele de preview pentru linkurile partajate vor fi mai mari și tot o creștere a dimensiunii ar trebui să fie sesizabilă pentru butoanele de Like, Comentariu și Share – Partajare de sub fiecare postare. Astfel, ar trebui să fie mai ușor de atins, indiferent cât de mic îți este ecranul la telefon. Din motive greu de înțeles, fotografiile de profil vor deveni rotunde în loc de pătrate în fiecare colț al Facebook-ului.

Prin intermediul unor schimbări mai discrete, ar trebui să fie mult mai evident la ce postări comentezi sau cărei persoane îi răspunzi la un comentariu. Ca să te întorci în News Feed din orice colț al Facebook, un buton mai mare și mai evident îți va face navigarea mai facilă. Pictograma pentru notificări va fi de acum un clopoțel, în defavoarea unui glob pământesc.