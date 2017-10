Facebook începe testarea Instant Articles cu taxă pe Android

Primul val de pagini care pot activa plata unui abonament pentru conţinut sunt Bild, The Boston Globe, The Economist, The Huston Chronicle, The San Francisco Chrnonicle, La Repubblica, Le Parisien, Spiegel, The Telegraph, The Baltimore Sun, The Lost Angeles Times, The San Diego Union-Tribune şi The Washington Post. Modelul de business va fi însă la alegerea publicaţiilor, Facebook oferind două opţiuni.

Prima implică un abonament car epoate fi plătit lunar. Utilizatorii primesc acces la zece articole gratuite, după care va fi necesară plata abonamentului pentru a putea citi şi alt conţinut de pe pagină în format Instant Articles (probabil că abonamentul va putea fi sincronizat cu cel de pe site-urile publicaţiilor). Cea de-a doua opţiune este o variantă „freemium”. Publicaţia poate să ofere conţinut gratuit nelimitat, putând cere bani doar pentru anumite articole.

Interesant este faptul că Facebook nu va primi bani de la utilizatori. Tranzacţiile pentru abonamente sau pentru articole individuale vor fi procesate de publicaţie, banii fiind viraţi direct în conturile lor. Se pare că decizia pentru a testa această funcţionalitate pe Android este strâns legată de politica Apple care cere 30% din orice tranzacţie realizată în aplicaţiile din AppStore.