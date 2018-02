Facebook, Odnoklassniki şi Messenger cu trafic gratuit, la Cartela Prepay de la Unite

Încarcă poze, urmăreşte şi distribuie video, comunică şi fă tot ce îţi place mai mult fără nici o preocupare de traficul de date consumat. Eşti în trend şi liber să te bucuri de toate posibilităţile pe care ţi le oferă reţelele de socializare. În plus, cu Cartela Prepay de la Unite, navighezi gratuit şi pe site-urile companiei www.moldtelecom.md, www.unite.md, în aplicaţiile Multiscreen, UniteTalk şi MyMoldtelecom.

Traficul generat prin accesarea link-urilor care redirecţionează către website-uri terţe precum YouTube, RuTube, portaluri de ştiri, din aplicaţiile şi reţelele de socializare, se tarifează conform planului tarifar standard.

Fără contract sau abonament lunar te bucuri de o mulţime de avantaje la cartela Prepay de la Unite. Ai navigare gratuită şi nelimitată pe reţele sociale, cel mai mic tarif, de 1 ban per minut în reţeaua Unite, 99 bani per minut pentru apeluri spre orice reţea naţională cu planul tarifar Super Tarif Național, 10 bani per MB cu planul tarifar Internet Prepay şi bonusuri generoase la fiecare reîncărcare.

Iar dacă ai nevoie de trafic de date adiţional, poţi opta oricând pentru opţiunea suplimentară de 1 GB la doar 20 lei sau de 2GB la doar 35 lei, valabile timp de 30 zile.

Limitele nu sunt pentru tine. Navighează gratuit şi nelimitat pe reţele sociale cu cartela Prepay de la Unite. Partea a familiei Moldtelecom, operatorul numărul 1 în soluţii mobile – fixe - Internet şi TV integrate.