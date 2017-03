Fabrica de promisiuni a lui Dorin Chirtoacă. Care din planurile edilului au rămas nerealizate

Pe parcursul întregii sale cariere politice, primarul Dorin Chirtoacă a lansat o mulțime de promisiuni electorale, dar și idei mai ciudate pentru a apărea în presă. Sic.md a realizat o selecție din cele mai năstrușnice planuri ale primarului de Chișinău care așa și nu s-au realizat: Unele – din păcate, altele – din fericire.

1) Primarul Dorin Chirtoacă a abordat tema opririi microbuzelor doar în stații în 2014, în timpul unei crize în transport, după ce șoferii au cerut majorarea tarifelor. Printre multe alte promisiuni făcute de edilul capitalei este faptul că microbuzele vor fi obligate să oprească doar în stații amenajate. Din 2014 pînă astăzi nu s-a înregistrat nicio schimbare în practica staționării la solicitare.

2) Edilul capitalei a promis în 2015 că locuitorii Chișinăului vor putea circula cu troleibuze dotate cu baterii electrice până la Aeroportul Internațional Chișinău

3) În 2012, Dorin Chirtoacă a identificat supraîncărcarea microbuselor drept una dintre cele mai mari probleme ale transportului de pasageri în Chișinău. Declarațiile primarului au fost susținute de către poliție prin raiduri, care au adus amenzi de 156.000 lei doar într-o săptămână, iar suma anuală încasată de a șoferi pentru această încălcare a depășit un milion de lei.

Soluția propusă de Dorin Chirtoacă a fost „panglica roșie”: în fiecare microbuz urma să atîrne o panglică roșie care ar fi delimitat spațiul special prevăzut unui anumit număr de pasageri.

4) În campania electorala din 2012, Dorin Chirtoacă a promis construcția unei replici a bisericii Sfînta Sofia din Istanbul. Construcția în stil bizantin trebuia să apară pe un teren din scuarul din fața centrului de birouri Kentford, închiriat unei societăți comerciale cu destinație de construcție a unui lăcaș sfînt. Primarul s-a arătat încîntat de construcția acestei biserici și a spus că aprobă proiectul și locația lui.

5) Apariția marcajului galben care hașurează spațiul intersecțiilor în municipiu a fost o surpriză atît pentru șoferi, cît și pentru poliție. Polițiștii au declarat că astfel de marcaj nu se regăsește în Regulamentul Circulației Rutiere, iar șoferii nu pot fi sancționați. Majoritatea șoferilor nu știau semnificația marcajului galben.

6) O altă inițiativă abandonată de primarul Chirtoacă a fost panoul interactiv pentru turiști. Cu toate că instalarea acestuia a fost susținută de mai mulți parteneri privați de-ai Primăriei, la scurt timp panoul a încetat să mai funcționeze.

7) Toate orașele mari și medii din Europa își sortează și prelucrează deșeurile la fabrici specializate și scot mult profit din această activitate. Primarul Chirtoacă a susținut mai multe inițiative de a construi o astfel de fabrică la Chișinău, dar aceasta așa și nu a apărut, în pofida interesului manifestat de mai mulți investitori străini.

8) În 2011 primarul a anunțat un moratoriu asupra desfăşurării lucrărilor de construcţie sau reconstrucţie în centrul istoric al Chișinăului. Chiar în acel an mai multe clădiri cu statut de monument istoric din centrul orașului au fost demolate, cu documente emise chiar de angajații Primăriei.

9) Și în campaniile din 2005 (acum 12 ani) și în cea din 2007, Dorin Chirtoacă a promis construcția unor parcări supraetajate în centrul Chișinăului. Acestea așa și nu au apărut, în pofida faptului că primăria a autorizat construcția multor blocuri de oficii în centrul orașului, ceea ce a crescut cererea de parcări.

În 2014, după ce a privit cu speranță în sus, primarul și-a îndreptat atenția în jos și a venit cu inițiativa construcției unei parcări subterane sub Piața Marii Adunări Naționale. Proiectul primarului a fost refuzat de trei ori de Consiliul Municipal, una din cauze fiind costul extrem de mare al construcției – fiecare loc de parcare ar fi costat aproape 21 de mii de euro – cam cît o garsonieră.



Tot în 2014, Dorin Chirtoacă a spus că are o viziune pentru centrul Chișinăului – să-l transforme în zonă pietonală, iar mașinile să meargă printr-un tunel pe sub Piața Marii Adunări Naționale.



