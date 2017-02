FIRST LEGO League Moldova 2017: A fost aleasă echipa care ne va reprezenta țara în Danemarca

320 și 74 de profesori din întreaga țară au participat în perioada 25-26 februarie 2017 la cea de-a treia ediție FIRST LEGO League Moldova – cea mai importantă competiție în domeniul tehnologiei și roboticii, dedicată copiilor și adolescenților de 9-16 ani. Toți participanții la eveniment au primit medalii, pentru aprecierea efortului fiecăruia depus în procesul de pregătire și participare la cel mai captivant, dinamic şi complex program în domeniul științei, tehnologiei şi roboticii, un program care redefinește procesul de învățare şi îl face interesant, eficient şi distractiv.

La evenimentul din acest au participat 320 de copii din toată țara împărțiți în 45 de echipe, pregătite de către 74 de profesori, care au dat dovadă de foarte mult entuziasm, au avut curajul și motivația necesară pentru a încuraja copiii, a-i ghida și a le transmite copiilor Valorile Fundamentale ale competiției, care de altfel sunt valori importante în orice situație sau moment din viața lor: spiritul de echipă și respectul reciproc, competiția corectă și cooperantă, precum și importanța împărtășirii informației și soluțiilor identificate.

Copiii au fost ghidați de profesorii lor în procesul de descoperire și învățare, fiind încurajați să identifice singuri probleme relevante pentru comunitate și să găsească soluții inovatoare la aceste probleme, să construiască și să programeze roboții conform propriilor idei și să elaboreze proiecte din perspectiva proprie.

În acest an, tinerii au reflectat în cercetările și proiectele lor tematica “Prietenii Animalelor”. În acest sens, ei au definit soluții care să îmbunătățească condițiile animalelor și să facă interacțiunile noastre cu animalele mai bune. Este uimitor și îmbucurător faptul că toate echipele au abordat serios această problemă, venind cu proiecte și soluții inovative pe care le-au elaborat timp de 2 luni, perioadă în care s-au pregătit pentru competiție.

Pe parcursul a două zile ei și-au demonstrat realizările în cadrul celor patru etape ale competiției: Designul Robotului, Robotul în Misiune, Proiectul și Valorile Fundamentale.

Un juriu alcătuit din profesioniști din diverse domenii a evaluat performanțele echipelor conform unei metodologii standard folosite la competițiile FIRST LEGO League din toată lumea și determinat învingătorii competiției. Premiile au fost acordate la mai multe categorii, după cum urmează:

Titlul de Campion a fost acordat echipei RoboRangers de la Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO, care a demontrat o performanță excelentă la toate probele competiției. RoboRangers va fi echipa care va reprezenta Republica Moldova la Campionatul European deschis FIRST LEGO League, care va avea loc pe 25-26 mai la Aarhus, în Danemarca. La această competiție ei vor concura cu circa 100 de echipe din întreaga lume.

Tot echipa RoboRangers a luat și premiul pentru Performanța Robotului, prezentând cel mai eficient robot, care a obținut scorul maxim la proba Robotul în Misiune.

La categoria Designul Robotului au fost premiate trei echipe: pentru Designul mecanic - echipa RaptorTeam, reprezentând Liceele M. Viteazul și Socrate; pentru Programare - echipa Făgurașii de la CTICE; iar echipa RoboJunior de la Liceul Teoretic Ion Creangă din Chișinău a luat premiul pentru Strategie și Inovație.

Alte trei echipe au fost premiate la categoria Proiect astfel: pentru Cercetare premiul a fost acordat echipei ROBOKIDS de la Liceul Teoretic Ștefănești din r. Florești; pentru prezentare au fost premiați membrii echipei TechnoLight, reprezentând Liceul Teoretic George Coșbuc din Bălți; cea mai Inovatoare Soluție a fost prezentată de echipa AlphaBots de la ARTICO.

Premiile la categoria Valorile Fundamentale au fost acordate: pentru Lucru în Echipă - ALL FOR ONE de la Liceul Teoretic Vasile Alecsandri din Bălți; pentru Inspirație - PoweRobot de la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu din orașul Călărași; pentru Profesionalism Demn a fost premiată echipa The Helpers de la Studioul Tehnic Inventor din or. Chișinău.

Alte premii speciale au fost acordate echipelor Robodab, de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare din Chișinău pentru Entuziasm; SkyNet de la Biblioteca raională Căușeni pentru Cei mai buni fani; echipa Minioni de la Biblioteca publică Fălești a fost nominalizată ”Stea în Devenire” iar RoboFantasticii, de la Liceul Teoretic M. Sadoveanu din s. Giurgiulești, r. Cahul au primit Premiul Arbitrilor Tehnici, fiind clasați pe locul doi după campion conform scorului acumulat la proba Robotul în Misiune.

Premiul Cel mai bun antrenor i-a fost acordat lui Florin Cazac, care a pregătit două echipe premiate la competiție: RoboRangers și AlphaBots, iar în calitate de Cel mai bun voluntar a fost premiat Pavel Gheorghiță.

Ceremonia de premiere a avut loc duminică, 26 februarie, în incinta Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, unde s-a desfășurat întreaga competiție. În cadrul evenimentului de premiere au participat Ambasadorul SUA în Moldova, E.S. James D. Pettit, Șeful Secției Cooperare Internațională pentru Dezvoltare în cadrul Ambasadei Suediei în Moldova, Adam Amberg, Ministrul Educației, Corina Fusu și alți invitați.

Evenimentul a fost organizat de către Proiectul de Competitivitate din Moldova și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (Sida) în cadrul Programului național de studiere a roboticii ”ROBOCLUB”, sub patronajul Ministerului Educației.

FIRST LEGO League le oferă copiilor și adolescenților o experiență de învățare unică, care are la bază lucrul în echipă, cercetarea, descoperirea și testarea soluțiilor, rezolvarea problemelor și acceptarea provocărilor, toate acestea asociate cu o doză bună de distracție. Acesta se desfășoară în prezent în 88 de țări ale lumii, la care participă peste 255 mii de tineri. În Republica Moldova prima ediție FIRST LEGO League a fost organizată în 2015.

Partenerii evenimentului FIRST LEGO League Moldova din acest an sunt: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida), Ministerul Educației al R. Moldova, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, L.T. ”Gheorghe Asachi”, companiile StarNet și Ellation.

Despre suportul USAID și al Guvernului Suediei în domeniul TIC

Proiectului de Competitivitate din Moldova, implementat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, prin Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA), a susținut industria IT din RM încă din faza embrionară.

Domeniul IT în Republica Moldova are un ritm rapid de dezvoltare și a înregistrat o creștere de 20 de ori a exporturilor de servicii IT în ultimii 12 ani. Având capacitatea de a influența pozitiv starea economiei, IT-ul este plasat în topul priorităților de competitivitate ale țării.