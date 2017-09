Explozie puternică într-o brutărie din Barcelona, soldată cu cel puţin 21 de răniţi

Potrivit autorităţilor spaniole, explozia s-ar fi produs, sâmbătă dimineaţa, la un cuptor din incinta unei brutării aflate în zona Marina - Ausias Marc din oraşul Barcelona.

Cele mai multe victime au suferit răni uşoare, doar un rănit fiind în stare gravă, au precizat autorităţile medicale din Barcelona.

În urma deflagraţiei s-a înălţat o coloană de fum, astfel că serviciile de urgenţă au cerut populaţiei să evite zona.

