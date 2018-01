Expertul Iulian Groza: Raportul Comisiei Europene manifestă îngrijorări, dar nu este riscul ca cetățenii să își pierdă dreptul la libera circulație în UE

Expertul și fostul viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Iulian Groza a scris și despre faptul că unele surse media au interpretat eronat însemnătatea raportului atunci când au afirmat că există posibilitatea ca în Moldova să fie reintroduse vizele pentru UE.

"Voi face doar două remarci scurte:

1. NU, cetățenii moldoveni NU riscă să își piardă dreptul de circulație fără vize în UE într-un viitor apropiat sau chiar îndepărtat, după mine. La moment nu există astfel de premise. Raportul Comisiei Europene nu face astfel de constatări. Nu există astfel de semnale oficiale sau neoficiale din partea Comisiei sau altor instituții UE. Pentru a se convinge autorii unor astfel de titluri de știri ar putea să ceară un comentariu oficial de la Comisia Europeană (persoanele de contact sunt indicate în Comunicatul Comisiei), sau să citească atent prima sursa, adică raportul propriu-zis. E bine când mai există și opinii din partea experților independenți care urmăresc acest proces, dar și din partea autorităților.

2. DA, este adevărat că Raportul Comisiei Europene cu privire la Republica Moldova, a reiterat îngrijorările sale cu privire la lipsa unui progres pe domeniul luptei cu corupția/integrității, recuperării activelor rezultate din infracțiuni și combaterea spălării banilor și finanțării terorismul. Which is bad... Am scris și noi la IPRE despre asta aici https://goo.gl/PL31yM. Comisia a cerut autorităților întreprinderea unor acțiuni imediate (detalii pag. 9-10 a raportului narativ al Comisei (aici: https://goo.gl/wkf1ZR).

De asemenea, Comisia a constat până în anul 2016 o creștere a ratelor de refuz de intrare în UE, de șederi ilegale, nereturnări și creștere a solicitărilor de azil. Însă lucrurile cunosc o altă tendință pentru anul 2017 pe unii indicatori (aici: https://goo.gl/6p9XzM). Chiar și așa aceste constatări statistice nu pot fi calificate drept semnificate și care ar presupune un risc iminent pentru anularea regimului liberalizat de vize pentru Republica Moldova", scrie Iulian Groza.

Amintim că, potrivit sintezei raportului, publicată de site-ul Open Media Hub, "dintre cele trei țări din Vecinătatea Estică, care beneficiază de regim liberalizat de vize în zona Schengen, situația în Republica Moldova, precum și cea din Ucraina, este cea mai îngrijorătoare, manifestând un declin vizibil în cele mai importante domenii".

Amânări serioase și intervenții politice se constată în domenii ca anticorupția și prevenirea spălării banilor, măsuri cerute de mecanismul de liberalizare a vizelor. Comisia Europeană cheamă Republica Moldova spre "acțiuni imediate".

Primul raport anual al Comisiei Europene privind Mecanismul de Suspendare a Regimului de Vize a fost publicat pe data de 20 decembrie 2017.

Cu toate aceste, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a afirmat că Comisia Europeană nu are intenția de a suspenda regimul fără vize a Republicii Moldova.