Experţii avertizează: păpuşile şi roboţii de jucărie conectaţi la internet îi pot spiona pe copii

Mai multe organizaţii care militează pentru drepturile consumatorilor avertizează că jucăriile inteligente care pot interacţiona cu copiii îi pot spiona pe aceştia. Printre modelele la care au fost descoperite vulnerabilităşi se numără păpuşa My Friend Cayla şi roboţelul I-QUE.

Păpuşa şi robotul pot vorbi cu cei mici şi trimit conversaţiile pe care le au către serverele producătorilor, avertizează organizaţiile care au trimis o plângere la Federal Trade Commission din SUA. Astfel, sunt colectate informaţii precum numele părinţilor, programele TV preferate ale familiei, numele şcolilor la care merg copiii, felurile de mâncare preferate sau coordonate geografice.

Producătorii susţin că au nevoie de aceste înregistrări pentru a perfecţiona produsele, însă chiar şi aşa, cât de sigure sunt serverele pe care acestea sunt stocate nu ştie nimeni. Este posibil şi ca aceste informaţii să fie vândute mai departe, în scopuri de marketing. În majoritatea cazurilor, clienţii nu sunt informaţi în legătură cu colectarea acestor informaţii.

Plângerea a fost depusă de organizaţiile Electronic Privacy Information Center, Campaign for Commercial Free Childhood, Center for Digital Democracy şi Consumers Union.

Recent, experţi în securitate au avertizat că păpuşa My Friend Cayla, realizată de compania Genesis Toys, poate fi uşor compromisă de hackeri.

Anul trecut, într-un scandal similar a fost implicat gigantul jucăriilor Mattel. S-a descoperit că păpuşa Hello Barbie, capabilă să se conecteze la internet, dispunea de o aplicaţie şi un serviciu cloud vulnerabile la atacuri.

Cercetătorii cred că 20% dintre copii sunt vulnerabili la atacurile informatice din cauza jucăriilor conectate pe care le au.