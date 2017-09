Expert economic, despre banii oferiți de Guvern ca garanție de stat și despre informațiile noi oferite de BNM

„Dacă n-ar fi fost emisă garanția de guvern - n-ar fi fost convertită această garanție în datorie de stat, în suma de peste 15 miliarde pentru următorii 25 la dobânda de 5%, adică alte 11 miliarde pe de asupra”. De această părere este fostul ministru al Finanțelor, Veaceslav Negruța, în urma comunicatului BNM, în care Banca Națională vine precizări suplimentare privitor la acțiunile civile intentate de băncile în lichidare și în privința unor companii cunoscute de public ca „grupul Shor”.

Potrivit lui Negruța, din acest comunicat al BNM și din raportul Kroll se deduce:

„1. companii cunoscute de public ca „grupul Shor" au scos din cele trei bănci 15 miliarde pe care încă nu le-au întors (de la BNM citire).

2. cele trei bănci erau direct sau indirect in proprietate si gestionate tot de acest grup (din raportul Kroll).

3. dacă aceste 4 companii, din proprietatea același grup ca și cele 3 bănci, nu scoteau 15 miliarde, din aceste 3 bănci, - atunci nici n-ar fi fost „nevoie" de alocat credite de urgență de la BNM pentru aceste 3 bănci (situație artificial creată).

4. dacă BNM n-ar fi acordat credite celor trei bănci (cunoscând că banii nu se vor mai întoarce și vor fi făcuți, ulterior, datorie de stat) - n-ar fi fost nevoie de garanție emisa de guvern.

5. dacă n-ar fi fost emisa garanția de guvern - n-ar fi fost convertita această garanție în datorie de stat, în suma de peste 15 miliarde pentru următorii 25 la dobânda de 5%, adică alte 11 miliarde pe de asupra.

6. dacă cele 4 companii datoare ar întoarce cele 15 miliarde extrase anterior:

- s-ar stinge datoria față de Ministerul Finanțelor,

- Ministerul Finanțelor și-ar stinge datoria fata de BNM,

- BNM și-ar completa rezervele valutare cu aproape un miliard de dolari,

- populația n-ar trebui să achite dobânzi următorii 25 de ani în suma de 11 miliarde, în plus la cele 13 miliarde datorie.

7. dacă s-ar întâmpla cele enumerate la p. 6:

- cele 15 miliarde extrase de către cele 4 companii din cele 3 bănci, toate 7 fiind din același grup (sursa: BNM și Kroll), nu ar mai fi la dispoziția altor companii, probabil din același grup, care fugăresc miliardele prin off-shore-uri, pentru a le ascunde de Kroll, „înfloresc Orheiul” și „fericesc neamul” cu concerte, inclusiv electorale.

8. dacă, dacă, dacă.

9. miza beneficiarilor este legalizarea ilegalităților, iar cu banii legalizați - să-si crească autoritatea față de supușii „îndatorați” și înfometați artificial pe 25 de ani înainte - garantat de guvernanți, care au stors din rezervele BNM, sub garanția guvernului și au convertit în datorie de stat.

E atât de simplu, dar cât chin din partea celor care reprezintă statul de a nu observa și a complica lucrurile simple! Doar ca să treacă timpul și să se uite... nu-si taie guvernarea cu una cu doua cracul pe care stă”, a punctat fostul ministru al Finanțelor, Veaceslav Negruța.

UNIMEDIA amintește că Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că încă în anul 2015 au fost înaintate acțiuni civile în privința unor companii din acest grup.

Astfel, în urmă cu doi ani, BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. a depus cereri de chemare în judecată a societăților comerciale SRL „CARITAS GROUP”, „VOXIMAR-COM” SRL. Potrivit informației prezentate de BC „BANCA SOCIALĂ ” S.A. în proces de lichidare, aceasta deja dispune de patru hotărâri judecătorești definitive cu privire la încasarea de la SRL „CARITAS GROUP” și alte trei societăți comerciale, incluse în grupul cunoscut de public drept „Grupul Shor”, a datoriei în valoare totală de peste 12 miliarde lei.