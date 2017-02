Experți în energetică: Concursul prin care a fost ales directorul ANRE trebuie anulat

Experţii în energetică consideră că există mai multe premize pentru anularea rezultatelor concursului pentru funcţia de director al ANRE, care a fost câştigat de către fostul viceministru al economiei, Tudor Copaci. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV 7.



Expertul în energetică Sergiu Tofilat consideră că a fost aranjat ca Tudor Copaci să câştige concursul și a enumerat mai multe aspecte în favoarea afirmației sale.

„Copaci a luat punctajul maxim. El nu este specialist în energetică. A fost punctat pentru cunoaşterea limbii engleze, pentru abilităţi de comunicare. Un punctaj înalt i-a fost oferit pentru cunoştinţe în macroeconomie. Dar directorul ANRE are nevoie de cunoştinţe în microeconomie, inclusiv cum se formează preţurile la întreprindere. Mai mult, interviurile nu au fost publice, s-au făcut cu uşile închise”, a declarat expertul.



Şi analistul politic Dionis Cenuşa consideră că acest concurs a fost aranjat. „Nu a fost un concurs transparent. Este clar că a fost aranjat, deoarece PDM încearcă să instaleze controlul asupra ANRE. Copaci este membru al PDM. Pentru un partid este important să ţină sub control ANRE. Mai ales în perioada electorală, când se poate de jucat la public cu tarifele la resursele energetice”, a spus Cenușa, transmite IPN.



Fostul director al ANRE, Victor Parlicov, consideră că guvernarea are nevoie să deţină controlul asupra ANRE pentru a ascunde furturile din sectorul energetic. „Managerii din sectorul energetic au două căi de a fura, direct de la proprietar sau din tarifele impuse consumatorilor. Atunci când ANRE descoperă aceste furturi, este obligată să facă presiuni asupra diferitor instituţii. Dacă va fi controlată politic, ANRE nu îşi va îndeplini obligaţiunile în anumite cazuri”, a declarat Parlicov.



Tudor Copaci a câştigat concursul pentru funcţia de director al ANRE organizat de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului. La concurs au participat 12 candidaţi.