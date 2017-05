Există o cârtiţă în CIA? China a ucis zeci de spioni americani

Potrivit cotidianului New York Times, cel puţin 10 persoane care activau ca surse ale CIA au fost ucise în China în perioada 2010 - 2012.

Unul dintre colaboratorii Agenţiei Centrale de Informaţii ar fi fost executat chiar în faţa colegilor, într-o clădire a Guvernului din Beijing, ca un mesaj pentru toţi ceilalţi.

Alţi spioni americani au fost trimişi la închisoare. Aceste acţiuni au provocat degringoladă şi au schilodit operaţiunea CIA din ţara asiatică timp de mai mulţi ani la rând, mai scrie publicaţia americană.

Actuali si fosti oficiali americani vorbesc depre acest incident ca fiind unul dintre cele mai grave din ultimii ani. Aceasta problema a generat mari tensiuni intre agentiile de informatii si cele de justitie americane.

