Eurodeputat: „Sub presiunea lui Vladimir Plahotniuc, se încearcă evitarea unei poziții a Parlamentului European peste Republica Moldova”

„Să vă spun povestea pe scurt. În toamna trecută, în septembrie noi am discutat despre o dezbatere și o rezoluție despre Republica Moldova. S-a convenit atunci în Conferința președinților, care e forul care decide în Parlament ce se pune pe agendă, că vom avea o dezbatere și o rezoluție. Ulterior, sub presiunea Grupului socialist, s-a convenit să avem doar o dezbatere și, ulterior, o rezoluție. Eu am pregătit această rezoluție și de șase luni de zile am tot încercat să o readuc pe agenda plenarei, așa cum se decisese în toamna trecută. Luni s-a pus și la vot această solicitare și, din păcate, am pierdut. Culmea e că argumentul care a fost adus în discuție de către Grupul socialist a fost: „Păi e o rezoluție veche”. Era veche, pentru că o respinseseră până acum, de aceea era că, dacă se accepta ceea ce eu am propus, fiecare grup politic ar fi avut posibilitatea să facă o rezoluție foarte la zi; nu era niciun fel de impediment. Problema este că, sub presiunea dlui Plahotniuc, se încearcă evitarea unei poziții a Parlamentului European peste Republica Moldova”, spune Preda.

Eurodeputatul punctează că nu este critic la adresa Republicii Moldova și doar îi critică pe unii dintre politicienii din Republica Moldova, pe corupți, pe oligarhi și dorește să sprijine Republica Moldova. „Demersul meu, așa cum l-am și explicat, nu era altceva decât de a da un semnal din partea Parlamentului European pentru a consolida ideea unei perspective europene pentru Republica Moldova. Acesta era sensul demersului meu, dar de teamă ca nu cumva să fie atins oligarhul Plahotniuc, unii s-au trezit să voteze împreună. Și, din păcate, asta s-a întâmplat și cu complicitatea Partidului Social Democrat din România, care crede că poate să ascundă gunoiul sub covor, sub preș, cum se zice în România, așa cum fac și acasă, așa vor să facă și cu prietenii lor din Republica Moldova”, mai subliază acesta.

„Și eu, și grupul meu politic dorim să sprijinim Republica Moldova, dar nu putem să sprijinim Republica Moldova dacă nu avem garanția că, pe de o parte, banii sunt cheltuiți cu măsură și pentru obiective europene, nu pentru îmbogățirea unor oameni politici și nu vrem ca banii să fie aruncați pe fereastră în condițiile în care Guvernul din Republica Moldova nu vrea să lucreze cu noi”, a conchis acesta.

UNIMEDIA amitește că Republica Moldova a fost, din nou, subiect de discuție în cadrul ședinței din 12 aprilie din Parlamentul European. Partidul Popular European (PPE), la inițiativa lui Cristian Preda, a propus o rezoluție care prevede impunerea unor condiții politice pentru acordarea asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro din partea UE.