Eugen Sidorenco: Sunt fericit că din nou voi juca pentru Zimbru Chișinău, pe cel mai frumos stadion din țară

"Zimbru a fost echipa mea de suflet, am crescut aici și am avut doar emoții pozitive. În acest club am petrecut copilăria și adolescența. Sunt fericit că din nou voi juca pentru Zimbru, pe cel mai frumos stadion din țară și pentru cei mai buni suporteri. Sper că împreună cu Zimbru să obținem rezultate bune și să tindem spre trofee în acest sezon" a declarat Eugen Sidorenco.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani este discipolul școlii de fotbal Zimbru Chișinău. Mijlocașul a revenit la echipa din capitală după o perioada de 8 ani.

Sidorenco a evoluat anterior la Zimbru în sezoanele 2007-2012, marcând 12 goluri.