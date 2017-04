Este oficial! John Terry va pleca de la Chelsea Londra la finele acestui sezon

După 22 de ani petrecuți în tricoul lui Chelsea Londra, John Terry, a decis să părăsească echipa. În acest sezon de campionat, Terry a bifat doar 5 partide pentru "aristocrați"

"Am dus tratative cu cei de la Chelsea, însă după ce am analizat totul, am decis că e timpul potrivit ca să plec. Simt că mai pot evolua în calitate de jucător, însă posibilitățile mele la Chelsea sunt limitate. Sunt gata pentru noi provocări. Doresc foarte mult ca în ultimul meu sezon la Chelsea să cuceresc un trofeu" a declarat John Terry.

Jucătorul în vârstă de 36 de ani evoluează la Chelsea Londra din anul 1998.

În tricoul formației de pe Stamford Bridge, fundașul, a câștigat 16 trofee.