Eroul filmului „Tranformers” a fost arestat. Care este motivul

Actorul american Shia LaBeouf a fost arestat miercuri seară, la New York, în urma unei agresiuni care a avut loc în timpul unui eveniment organizat sub forma unui protest anti-Trump şi a unei instalaţii artistice, informează News.ro.

Actorul a fost dus în custodia poliţiei locale după o altercaţie izbucnită la evenimentul său ”He Will Not Divide Us”, un protest anti-Trump, transmis printr-un live stream, - care a început de când Donald Trump s-a mutat la Casa Albă, săptămâna trecută -, miercuri seară, la New York.

O înregistrare video, realizată la instalaţia artistică a actorului, expusă la Museum of the Moving Image din New York, îl arată pe Shia LaBeouf, în vârstă de 30 de ani, în timp ce este arestat de poliţişti.

Un alt clip video, realizat puţin mai devreme, prezintă un bărbat care se apropie de actor şi îl îmbrăţişează, înainte de a începe să strige: ”Hitler nu a făcut nimic rău!”.

Starul francizei ”Transformers” pare că l-a îmbrâncit apoi pe acel bărbat.

Un participant la protest a acordat site-ului TMZ.com o scurtă declaraţie: ”Chiar a primit o lovitură pentru noi. Au venit toţi acei nazişti ani, însă el a ieşit în faţă şi a încercat să ne apere”.

Protestul continuă şi în absenţa actorului, care ar putea fi reţinut pentru agresiune. Poliţia monitorizează acel protest începând de luni, 23 ianuarie.