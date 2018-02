Eroarea bancară a mileniului: Un belgian a primit 2.000 de miliarde de euro în cont

"Când m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecută, am observat că am devenit cel mai bogat om din lume", a povestit Luc Mahieux pentru presa belgiană, potrivit Agerpres.



Bărbatul a explicat că în urmă cu puţin timp îşi introdusese detaliile bancare pe un site la care s-a abonat, însă după ce a observat că respectivul site îl taxa cu câte 34,90 euro pe lună, şi-a reziliat abonamentul. Apoi, a constatat că suma astronomică care i-a intrat pe card provine de pe această platformă.



"Am telefonat la serviciul împotriva fraudei bancare. Cei de acolo nu mi-au putut oferi explicaţii (...) Personal, nu cred că a fost vorba de o eroare informatică şi nici de o tentativă de escrocherie", a declarat el. Pentru siguranţă, belgianul a luat decizia de a-şi bloca cardul emis de Record Bank.



Conform publicaţiei Journal de la Meuse, situaţia a fost rezolvată vinerea trecută, când miile de miliarde de euro au zburat din contul lui Luc Mahieux, la fel de uşor cum au intrat, fără alte explicaţii. Singurul efect care persistă este că bărbatul continuă să primească pe reţelele de socializare mesaje de la persoane care îi solicită tot felul de donaţii.