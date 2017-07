Erasmus+Youth Info Centru s-a lansat și în Republica Moldova. Centrul vine să informeze tinerii despre oportunităţile programului Erasmus+

Erasmus+ Youth. Info Centru în Moldova a fost creat cu scopul de a informa tinerii şi organizaţiile de tineret despre oportunităţile programului Erasmus+, precum şi susţinerea organizaţiilor în implementarea calitativă a proiectelor Erasmus+: Youth in Action.

Activitatea Erasmus+ Youth Info Centru în Moldova este gestionată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” cu suportul SALTO EECA începând cu luna iulie 2017. SALTO EECA a creat o reţea de Info Centre în 7 ţări - Armenia, Azerbajan, Belarus. Georgia, Moldova, Ucraina şi Rusia.

Scopul principal al Info Centrelor - oferirea şi distribuirea de informaţii despre oportunităţile programului Erasmus+: Youth in Action pentru tineri şi organizaţii de tineret, precum şi susţinerea în implementarea calitatică a proiectelor.

Obiectivele Erasmus+ Youth. Info Centru sunt:

1. Consolidarea colaborării dintre organizaţiile din Republica Moldova, ce activează în cadrul programului Erasmus+: Youth in Action şi implicarea noilor organizaţii intereste;

2. Consolidarea capacităţilor organizaţiilor de tineret în calitate de parteneri calitativi a proiectelor Erasmus+: Youth in Action;

3. Implicarea factorilor de decizie în politici de tineret în activitatea internaţională de cooperare în domeniul tineret;

4. Informarea tinerior despre oportunităţile programului Erasmus+: Youth in Action, inclusiv a celor cu oportunităţi reduse.





Beneficiarii sunt:

1. Organizaţii de tineret şi lucrători de tineret;

2. Tineri;

3. Actorii cheie, implicaţi în promovarea politicilor de tineret.

Dacă doriţi să începeţi a lucra cu programul Erasmus+: Youth in Action - să participaţi sau organizaţi Schimuri de Tineret (Youth Exchanges), să trimiteţi sau găzduişi voluntari în cadrul Serviciului European de Voluntariat (European Voluntary Service), să participaţi sau organizaţi cursuri de instruire pentru lucrătorii de tineret; Dacă deja sunteţi implicat în programul Erasmus+: Youth in Action, dar aveţi întrebări privind implementarea proiectelor, sau acreditarea organizaţiei Dvs. pentru a găzdui voluntari EVS; Dacă sunteţi o persoană tânără şi activă care doreşte să participe la proiecte Erasmus+: Youth in Action, dar nu cunoaşteţi cum, Erasmus+ Youth. Info Centru vă va oferi detalii.