Epoca intervențiilor chirurgicale fără cicatrici în transplantul de rinichi

Cel mai recent număr privind pacienți care primesc tratament prin dializă din cauza insuficienței renale este de aproximativ 60.000. Dintre acești pacienți, 22,000 sunt pe lista de așteptare pentru transplant de rinichi de la donatori decedați. În 2014, cu toate acestea, numărul de organe donate a fost numai de 407. Prin urmare, majoritatea transplanturilor de rinichi sunt în prezent efectuate cu organe de la donatori vii. In timp ce 80% din transplanturi sunt de la donatori vii, iar restul 20% sunt de la donatori decedați, raportul în țările europene este exact opus celui din Turcia. Specialiștii din domeniul sănătății, care sunt conștienți de situația din țara noastră, încearcă să dezvolte noi metode în scopul de a face ca procedurile chirurgicale să fie cât mai comode pentru donatorii vii. Nefrectomia cu extragerea rinichiului prin vagin, efectuată de către Profesorul Dr. İbrahim Berber, șef al Departamentului de transplant de organe în cadrul Spitalului Internațional Acibadem și echipa sa, este una dintre aceste metode. Metodă, folosită numai în centrele extrem de avansate din lume, poate fi efectuată prin mai multe porturi de acess sau un singur port, ceea ce implică intrarea prin buric.

EXTRAGEREA PRIN ORIFICIILE NATURALE

Această metodă, aplicată donatorilor de sex feminine ce au născut, constă în extragerea organelor prin orificiile naturale din organism. Profesorul Dr. İbrahim Berber afirmă că, spre deosebire de aplicațiile anterioare, noile tehnici nu implică incizii ample asupra donatorului de rinichi și menționează: “Noi efectuăm cele mai multe intervenții chirurgicale cu organe de la donatori vii. Acești donatori sunt persoane care suferă intervenții chirurgicale doar pentru a salva viața părinților sau altor rude, fiind în același timp complet sănătoși. Prin urmare, trebuie să oferim acestor oameni un confort maxim. Este posibil de a asigura un astfel de confort prin metode laparoscopice numite “tehnici de chirurgie minim invazivă”, în timp ce intervențiile chirurgicale deschise și inciziile cu lungimi cuprinse între 20 și 25 cm au fost singurele opțiuni în trecut. Suplimentar la dificultatea pacientului de a sta pe propriile picioare, ar putea fi hemoragia, infecția sau hernia în zona plăgii chirurgicale. În prezent, totuși, tehnicile chirurgicale închise fac posibil ca rinichii să fie îndepărtați din abdomen prin incizii de 5 sau 6 cm, fără a fi nevoie de incizii mari. Mărimea exactă a inciziei variază în funcție de dimensiunile rinichiului, deoarece este esențial de a extrage organul intact. Ca membru al echipei Centrului de transplant de organe în cadrul Spitalului Internațional Acibadem, am căutat un răspuns la întrebarea “Cum putem face procedura de extragere a rinichiului mai confortabilă, evitând incizia uzuală de 5 sau 6 cm?” Ca rezultat, am constatat că ar fi posibil extragerea rinichilor prin vaginul femeilor care au născut și astfel ar elimina necesitatea inciziilor de 5 până la 6 cm. La scurt timp, am efectuat prima noastră intervenție chirurgicală prin această metodă”.

METODA DE EXTRAGERE NU AFECTEAZĂ FUNCȚIILE RINICHIULUI

În nefrectomia vaginală, rinichiul este eliberat laparoscopic, iar recipientul este pregătit pentru transplant; aceasta este urmată de plasarea rinichiului într-o pungă numită “endobag” și extragerea acestuia prin vagin după ce vasele de sânge și uretra sunt tăiate.

Constatând că donatorii, după ce sunt informați că rinichiul poate fi extras prin vagin, se gândes la durerea pe care au suferit-o în timpul nașterii, profesorul Dr. Berber explică procedura în felul următor: “Aceste operații nu necesită incizii pentru extragerea de organe. În abdomen se pătrunde prin vagin și rinichiul se îndepărtează. Dupa operație, pacienții se recuperează mai rapid și necesită o cantitate mai redusă de analgezice. Continuare și mai multe detalii pe www.acibadem.md.

