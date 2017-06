Endava Moldova a organizat prima ediţie a Applications Management Week – un eveniment dedicat IT-ştilor ce administrează aplicaţii software

În premieră pentru compania Endava, în centrul de livrare din Chișinău a fost organizată săptămâna evenimentelor dedicate disciplinei Managementul aplicaţiilor software –Applications Management Week, evenimentul având chiar şi propria mascotă – o caracatiţă stilizată, selectată în urma unui concurs intern.

„Applications Management (AM) este un domeniu IT ce se ocupă de tranziţia şi mentenanţa aplicaţiilor în producţie. Practic, noi ajutăm clienţii să-şi optimizeze şi îmbunătăţească felul în care aplicaţiile îi ajută să-şi desfăşoare business-ul. Dezvoltarea sistemelor IT este o investiţie a clienţilor. Odată lansate, acestea automatizează anumite procese de business şi încep să-şi recupereze investiţiile”, a spus Marin Efros, Head of Applications Management la Endava Moldova.



Disciplina Applications Management a fost creată în centrul Endava din Moldova acum 2 ani, în rezultatul unor decizii strategice de business, la nivel de grup. În prezent, departamentul este în creştere şi numără circa 100 de persoane, din totalul de peste 500 de angajaţi în centrul de livrare din Moldova.

Deşi este o disciplină relativ nouă, AM oferă numeroase oportunităţi de dezvoltare personală şi avansare în carieră. Specialiştii din acest domeniu sunt expuşi la probleme care au impact imediat asupra activităţii clienţilor. Pentru a avea succes la locul de muncă, ei ar trebui să înţeleagă foarte bine cum funcţionează business-ul, să fie empatici şi concentraţi pe rezolvarea urgentă a problemelor. De aici şi cultura specifică a disciplinei Applications Management, oarecum diferită de cea a altor departamente, căreia i s-a dedicat o sesiune aparte în cadrul AM Week.

Pe parcursul celor 5 zile pline de evenimente dedicate disciplinei AM au fost desfăşurate 14 prezentări, 4 workshop-uri şi multe concursuri cu premii. Prezentările au fost susţinute atât de membri ai echipei AM, ai disciplinelor testare şi dezvoltare, cât şi de invitaţi din centrele de livrare Endava din Bucureşti, Cluj şi Belgrad, care au apreciat înalt nivelul de organizare şi calitatea temelor incluse în agendă.

„Prima ediţie a evenimentului a fost superbă, e ca o sărbătoare a disciplinei Applications Management. Acum trei ani, când am venit la Endava, nu aveam idee despre ce înseamnă AM. Ca şi alţii, vroiam să merg în Development. Acum sunt convinsă că acesta este locul perfect, unde poţi să înveţi multe lucruri şi să creşti atât în roluri tehnice, cât şi de leadership. Deoarece serviciile în AM, de obicei, durează o perioadă mai îndelungată, reuşeşti să legi prietenii cu colegii, pe care îi vezi zi de zi şi cu clientul, pe care îl ajuţi să fie mai eficient. Şi atunci când zici că ai prieteni la Cambridge, Londra, în Olanda sau Singapore – asta sună destul de cool”, a spus Alina Puia, inginer AM la Endava în Moldova.

AM Week înseamnă schimb de experienţă, idei şi istorii de succes, prezentări tehnice şi workshop-uri despre metode de organizare a lucrului. Participanţii au discutat cum trebuie să fie prestat un serviciu de calitate în IT, cum să lucrezi cu clienţi „dificili”, prin ce se aseamănă testerii cu analiştii AM şi ce înseamnă cultura AM în Endava. Toate – într-o atmosferă degajată şi prietenoasă, cu multe momente amuzante şi surprize plăcute.

Pe lângă activităţile dedicate angajaţilor Endava, în cadrul AM Week a fost organizat un eveniment pentru comunitatea IT din Moldova „Connect IT Meetup”, cu tema „Evoluţia outsourcing-ului de la proiect la produs”, iar prezentările au fost susţinute de speakeri din Bucureşti şi Chișinău.

AM Week s-a bucurat de succes, iar numărul total de participanţi în săli şi al transmisiunilor live a depăşit toate aşteptările. Pentru a facilita accesul tuturor AM-erilor din Endava, unele prezentări au fost susţinute în limba engleză.

Evenimentul s-a încheiat cu festivitatea de premiere a învingătorilor concursurilor, organizată la terasa oficiului Endava de la NBC. Surpriza a venit de la bandul format din IT-şti Endava, care a interpretat mai multe piese, creând o atmosferă de sărbătoare echipei.