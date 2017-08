Eminem, cunoscutul cântăreţ de hip-hop a produs un film de comedie

Cunoscutul cântăreţ hip hop Eminem a revenit la Hollywood în rol de producător al unui film de comedie, intitulat 'Bodied', despre duelurile între rapperi, cu actorii Anthony Michael Hall, cunoscut pentru "The Breakfast Club", Calum Worthy şi actriţa Debra Wilson, care a jucat în "Avatar".

Eminem - care a jucat în filmul de mare succes în box office din 2002, '8 Mile', în rolul unui rapper în ascensiune - a revenit la Hollywood utilizându-şi experienţa sa muzicală pentru a produce filmul 'Bodied', regizat de Joseph Kahn, informează contactmusic.net.

Satira despre întrecerile dintre rapperi se concentrează în jurul unui student de universitate, care este prins în iţele relaţiilor rasiale tensionate din campusul universitar, când scrie o lucrare controversată pe tema duelurilor dintre rapperi, potrivit Mediafax.



Kahn - cunoscut pentru regia videoclipurilor muzicale - a scris scenariul filmului 'Bodied' alături de rapperul din Toronto Alex ''Kid Twist'' Larsen.



Managerul lui Eminem, Paul Rosenberg a contribuit şi el la producţia lungmetrajului, care va avea premiera în cadrul festivalului Internaţional de Film de la Toronto din septembrie. Un mesaj postat pe contul oficial de Twitter al festivalului a dezvăluit că în rolurile principale ale filmului vor juca Anthony Michael Hall, cunoscut pentru "The Breakfast Club", Calum Worthy şi actriţa Debra Wilson, care a jucat în "Avatar".



Eminem - al cărui ultim album a fost cel din 2013 'The Marshall Mathers LP 2' - pregăteşte un nou album, după ce regizorul Allen Hughes a dezvăluit că Dr. Dre, colaborator îndelungat al rapperului, lucrează la o melodie pentru cel mai nou album al creatorului hitului 'Lose Yourself'.



Eminem şi-a lansat albumul său solo de debut, 'Infinite', în 1996, dar a atins succesul în 1999 când a lansat 'The Slim Shady LP'.



Eminem a lansat de-a lungul carierei sale opt albume de studio, care s-au vândut în peste 115 de milioane de exemplare în toată lumea. Artistul american a fost recompensat cu numeroase premii importante, inclusiv 15 premii Grammy şi un premiu Oscar. După ce şi-a făcut debutul în actorie, în 2002, cu rolul din "8 Mile", pentru care a fost lăudat de criticii de specialitate, Eminem a preferat să se concentreze asupra carierei sale de muzician. Albumul "Recovery" a fost discul cu cele mai mari vânzări din Statele Unite ale Americii în anul 2010.